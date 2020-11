HIV powoduje zmienność odpowiedzi immunologicznej na koronawirusa. Objawy COVID zostają niezmienione

Badania wykazały, że w ciężkim przebiegu COVID-19 występuje limfopenia, czyli niskie stężenie limfocytów T we krwi obwodowej. Z kolei łagodny przebieg choroby koreluje z silną odpowiedzią limfocytów T na zakażenie koronawirusem. Mimo że organizmy większości osób zakażonych SARS-CoV-2 wytwarzają neutralizujące przeciwciała, reakcja immunologiczna może być częściowo zaburzona w wyniku działalności komórek pomocniczych limfocytów T CD4 i zwiększonej ekspansji zewnątrzkomórkowych limfocytów B, co wykazywane jest w COVID-19 o ciężkim przebiegu.

Odpowiedź immunologiczna na koronawirusa wiąże się również z genetycznie podyktowanym uwalnianiem cytokin, w tym IL6, IL8 i 26 CXCL10 / IP10. IP-10 wykazuje silną korelację z ciężkimi przypadkami zachorowań. Wykazano, że CXCR3 bierze udział w przemieszczaniu przeciwwirusowych limfocytów T do przedziałów tkankowych.

To, jak HIV wpływa na odpowiedź immunologiczną na COVID-19, pozostaje niejasne. HIV może powodować anomalia w odpowiedzi komórek T, co z kolei może przyczyniać się do dysfunkcji komórek B. Zatem jednoczesne zakażenie HIV prawdopodobnie powoduje zmianę odpowiedzi immunologicznej na COVID-19.

Badania epidemiologiczne dały niespójne wyniki dotyczące interakcji HIV i koronawirusa. W wielu badaniach wykazano, że zakażenie HIV może zwiększyć ryzyko śmierci w COVID-19 około 1,5 do 3 razy. Jednak większość z tych badań nie wykazała statystycznie istotnych zmian w obrazie klinicznym.

Terapia przeciwretrowirusowa ma duże znaczenie przy COVID-19

Naukowcy na podstawie badań przeprowadzonych w RPA chcieli zweryfikować odpowiedź immunologiczną na COVID-19 przy zakażeniu HIV. 44 proc. uczestników badania to osoby żyjące z HIV i innymi chorobami współistniejącymi: nadciśnieniem, otyłością i cukrzycą.

Jak wynika z badania, mimo zmian w odpowiedzi immunologicznej COVID-19 przeważnie przebiegało łagodnie u osób z HIV, podobnie jak u tych uczestników, którzy nie mieli HIV. Jest to prawdopodobnie wynik niejednorodności skutecznej odpowiedzi immunologicznej na COVID-19. Naukowcy zaobserwowali również, że poziom wiremii w zakażeniu HIV wpływa na odpowiedź immunologiczną na COVID-19. Dlatego skuteczne leczenie ARV prawdopodobnie może osłabić wpływ zakażenia HIV na odpowiedź immunologiczną na COVID-19.

