Ile kroków dziennie trzeba wykonać, żeby nie przybrać na wadze?

Prawdopodobnie myślisz, że popularne 10 000 kroków jest szczęśliwą liczbą. Jednak może ona być zbyt niska. Badanie z 2017 roku opublikowane w The International Journal of Obesity wykazało, że minimum 15 000 kroków każdego dnia to ilość kroków, którą powinieneś wyrobić, żeby schudnąć.

Jak naukowcy z University of Warwick w Anglii doszli do tych wniosków? Porównali życie osiadłych pracowników biurowych z życiem przewoźników pocztowych i odkryli, że pracownicy usług pocztowych, którzy przeszli co najmniej 15 000 kroków (czyli około trzech godzin dziennie), mieli lepsze wskaźniki masy ciała (BMI), pomiary w talii i profile metaboliczne. Byli także jedynymi pracownikami, u których nie było podwyższonego ryzyka chorób serca. Z drugiej strony pracownicy, którzy siedzieli przez większość dnia (niektórzy nawet przez 15 godzin) mieli szersze talie, wyższe BMI, gorszą kontrolę poziomu cukru we krwi oraz największe ryzyko chorób serca.

Ale zanim założysz, że jedynym sposobem na poprawę zdrowia jest zmiana ścieżki kariery, wstrzymaj się. Badanie miało jeden pozytywny wynik dla tych, którzy pracują przy biurku: dowolna ilość chodzenia ma pozytywny wpływ na talię i obniża inne czynniki chorób serca. Warto więc robić to choć w niewielkim zakresie, dla własnego zdrowia.

Jak możesz się upewnić, że robisz wystarczająco dużo kroków?

Twój minimalny cel powinien być bliższy 15 000 kroków dziennie, co odpowiada np. 2 godzinom marszu w szybkim tempie. Jak to osiągnąć? Rozważ 20-minutowy spacer przed, po pracy i podczas lunchu. W ten sposób dostajesz świeże powietrze trzy razy dziennie, co jest również świetne dla twojego zdrowia psychicznego, ponieważ odsuwasz się od pracy i po prostu ruszasz. W ciągu dnia rozważ wykonanie 2-minutowej pętli wokół biura lub domu co 30 minut. Nawet wchodzenie i schodzenie po schodach to świetny sposób na odrobinę potu. Osiągnięcie dziennego celu 15 000 kroków nie tylko poprawia zdrowie, ale też pomaga przyspieszyć metabolizm. Czas na spacer!

