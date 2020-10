Dlaczego potrzebujemy więcej fazy REM podczas snu?

„Ponieważ większość ludzi na ogół nie wysypia się wystarczająco, świat jest chronicznie pozbawiony fazy REM” – mówi Max Kerr, ekspert w dziedzinie snu. Według Centers for Disease Control and Prevention ponad 1/3 Amerykanów nie uzyskuje zalecanych 7 godzin dziennie. Przy czym niektórzy ludzie mogą potrzebować nawet 9 godzin na dobę, by się wyspać.

Kiedy pojawia się faza REM?

Rozróżniamy następujące fazy snu, które następują co ok. 90 minut:

Lekki sen (nie REM): Podczas tej fazy zasypiasz, ale łatwo się budzisz.

Sen głęboki (nie-REM): Jest to rodzaj snu, którego twoje ciało potrzebuje, aby rano czuć się wypoczęte. Jeśli obudzisz się podczas głębokiego snu, prawdopodobnie na początku będziesz nieco oszołomiony.

Sen REM: Po głębokim śnie rozpoczyna się sen z szybkimi ruchami gałek ocznych. To wtedy śnisz i poruszasz oczami za zamkniętymi powiekami. Jeśli obudzisz się podczas tego cyklu, możesz zapamiętać swój sen.

„Sen REM zwykle pojawia się 70–90 minut po rozpoczęciu pierwszego cyklu snu i jest stosunkowo krótki, po czym następuje powrót lekkiego snu, który następnie ponownie rozpoczyna cykl” – wyjaśnia Julia Kogan, psycholog. W miarę trwania cykli snu sen REM jest coraz dłuższy. Uważa się, że sen REM pozwala nam zakodować wspomnienia bez emocjonalnego tonu otaczającego zapamiętane doświadczenie.

Do czego prowadzi zbyt mało fazy REM?

Istnieją pewne oznaki, które mogą wskazywać na brak wydziału REM. Chociaż mogą być trudne do wykrycia, zawierają:

Trudności w radzeniu sobie z wysoce emocjonalnymi sytuacjami

Brak możliwości „ominięcia” większych problemów (tj. wielokrotne popełnianie tego samego błędu)

Uczucie „zamglenia” lub mgły mózgowej

Na sen REM mogą również negatywnie wpływać niektóre leki przeciwdepresyjne, leki na nadciśnienie, kaszel, leki na przeziębienie i grypę zawierające alkohol oraz inne leki, mówi Kogan. Stany, które wpływają na sen, takie jak depresja, lęk, menopauza, narkolepsja, cukrzyca i zaburzenia sercowo-naczyniowe, również mogą obniżyć sen REM.

Według Kogana najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby promować odpowiedni sen REM, jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny snu. „Obejmuje to przestrzeganie regularnych godzin snu, ograniczanie urządzeń elektronicznych wieczorem, używanie łóżka tylko do snu i aktywności seksualnej oraz spędzanie ostatnich 30–60 minut przed snem na relaksie, aby zapewnić spokojny sen”.

