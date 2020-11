Jak utrzymać ciało w dobrej formie przez zimne miesiące?

Kiedy przychodzą zimne miesiące, często się rozleniwiamy. Zamiast biegu na dworze wolimy wygrzać się pod kocem. Jak jednak utrzymać swoje ciało w formie przez najbliższe miesiące? Oto 5 przydatnych rad, które zachęcą do aktywności w chłodny czas.

Zamknięte siłownie: jak ćwiczyć zimą?

David Hellard, zawodowy biegacz uważa, że zimowy fitness na świeżym powietrzu polega na odpowiednim przygotowaniu.

Noś cienkie warstwy z długimi rękawami

Nie jest trudno utrzymać odpowiednią temperaturę ciała zimą. Będziesz zapewne chciał ubrać się ciepło, ale podczas ćwiczeń możesz zacząć się przegrzewać, więc noś warstwowo cienkie ubrania z długimi rękawami i nogawkami. Warstwy zatrzymują ciepłe powietrze, ale można je łatwo zdjąć, gdy zaczniesz się przegrzewać.

Doładuj się w bezpieczny sposób

Odrobina chemicznego wzmocnienia w diecie może zrobić ogromną różnicę. Patrząc przez okno na ponurość i ciemność, może być trudno zmotywować się do wyjścia na zewnątrz, więc weź trochę kofeiny 10-15 minut przed planowanym treningiem. W mgnieniu oka wyskoczysz z fotela, by wyjść na spacer lub przebieżkę.

Trenuj z samego rana

Wiele parków jest zamykanych po południu, a poza tym robi się ciemno bardzo wcześnie, więc wyjdź i zobacz otoczenie w zupełnie innym świetle. Hellard ma swój zestaw treningowy zawsze przy łóżku, więc nie ma wymówek, żeby nie opuścić domu, zanim dzień się skończy. Pięknie jest widzieć rosę na trawie i poranną mgłę, a potem nagrodzić się pożywnym śniadaniem.

Poczuj się dzieckiem. Idź na plac zabaw

Nie potrzebujesz siłowni, aby wykonać efektywny trening siłowy. Bądź kreatywny i zamiast tego wykorzystaj swoją masę ciała i otoczenie. Ławki świetnie nadają się do przeskakiwania takiego jak w przypadku skrzyni, zjeżdżalni można używać do przysiadów, a pompki na huśtawce są świetne dla twojego ciała. Albo, dlaczego nie miałbyś wyznaczyć sobie trasy biegania, zatrzymując się co pięć minut, aby znaleźć coś w pobliżu do wykorzystania w kolejnym zestawie ćwiczeń? Będzie zabawnie, różnorodnie i zapewni ci to rozrywkę.

