Pół roku na diecie niskowęglowodanowej wiąże się z remisją cukrzycy typu 2

Zgodnie z nową analizą badań, ścisła dieta niskowęglowodanowa może być najlepszym sposobem na osiągnięcie remisji przez pacjentów z cukrzycą typu 2. Wyniki metaanalizy są zgodne z oficjalnym zaleceniem American Diabetes Association, które mówi, że ograniczenie węglowodanów jest najlepszym sposobem na obniżenie poziomu cukru we krwi.

Jak przebiegało badanie?

W analizie podsumowano dane z 23 randomizowanych, kontrolowanych badań z udziałem ponad 1300 uczestników z cukrzycą typu 2. W większości badań porównywano dietę niskowęglowodanową lub bardzo niskowęglowodanową – zdefiniowaną jako obejmującą mniej niż 26% lub 10% dziennej podaży kalorii pochodzących z węglowodanów – z dietami niskotłuszczowymi.

Pacjenci, którzy trzymali się diety niskowęglowodanowej przez sześć miesięcy, osiągali wyższe wskaźniki remisji niż ci, którzy dokonywali innych zmian w diecie.

Dr Mark Cucuzzella, profesor z West Virginia University School of Medicine, który opublikował kilka badań na temat zmian w diecie i cukrzycy, powiedział, że zmniejszenie spożycia węglowodanów i spożywanie większej ilości pokarmów bogatych w składniki odżywcze może pomóc pacjentom odwrócić przebieg choroby.

– Dobrą wiadomością na temat cukrzycy jest to, że jest to choroba związana z dietą, więc można ją odwrócić za pomocą środków stylu życia ukierunkowanych na węglowodany – powiedział Cucuzzella, który nie był powiązany z badaniem. – Ta metaanaliza to tylko kolejny zbiór badań, które pokazują, że jest to możliwe.

Osoby z cukrzycą typu 2 nie tolerują węglowodanów

Terminem, którego lekarze zwykle używają do opisania cukrzycy typu 2, jest „insulinooporność”, ale Cucuzzella powiedział, że osoby z tą chorobą mogą być alternatywnie postrzegane jako „nietolerujące węglowodanów”.

– Ich ciała nie metabolizują węglowodanów i nie reagują dobrze na nie, a efektem końcowym jest wysoki poziom insuliny, który poprzedza wysoką hiperglikemię czyli wysoki poziom cukru we krwi – powiedział Cucuzzella.

Tłuszcze i białko nie powodują tak gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi, jak węglowodany, więc ograniczenie słodyczy i skrobi może pomóc pacjentom w kontrolowaniu cukrzycy wraz z przyjmowaniem leków.

– Inne opcje leczenia cukrzycy obejmują operację bariatryczną lub utrzymywanie 800-kalorycznego reżimu dziennego, więc zmniejszenie spożycia węglowodanów jest stosunkowo prostym rozwiązaniem – powiedział Cucuzzella.

Korzyści nie trwają wiecznie

Analiza wykazała, że większość korzyści wynikających z diety niskowęglowodanowej widocznych po sześciu miesiącach, takich jak utrata masy ciała, redukcja tkanki tłuszczowej i zmniejszenie stosowania leków, zmniejszyła się po 12 miesiącach.

Spadek korzyści może nastąpić, ponieważ pacjenci z czasem przestają trzymać się diety, ale należy przeprowadzić więcej badań, aby zbadać wpływ długoterminowego przestrzegania diety na efekty. Niektórzy uczestnicy zgłaszali również niższą jakość życia i gorszy poziom cholesterolu po 12 miesiącach.

– Utrzymywanie cukrzycy w remisji jest jak trzymanie piłki plażowej pod wodą – powiedział Cucuzzella. – Jeśli pacjenci pozwolą sobie na zmianę diety, choroba może łatwo do nich wrócić.

Powiedział jednak, że pozorne krótkoterminowe korzyści dobrze wróżyły jednak na ogólną skuteczność diety i wskazał wsparcie pacjenta jako kolejny krok.

– Jeśli można pokazać, że coś działa przez sześć miesięcy, kiedy nic innego nie działa poza niejedzeniem i usuwaniem części żołądka, wtedy musimy wymyślić, jak pomóc ludziom kontynuować ten plan – podsumował specjalista.

