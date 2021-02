„Nie czułam podłogi”. Aktorka opowiedziała, jak rozpoznano u niej stwardnienie rozsiane

Po otrzymaniu diagnozy stwardnienia rozsianego w sierpniu 2018 roku Selma Blair chciała dalej żyć pełniią życia, mimo że z chorobą przewlekłą. Zainwestowała w laskę i chodzik, aby pomóc sobie w problemach z poruszaniem się, ogoliła głowę podczas chemioterapii i dała światu przykład, jak to jest być rodzicem podczas walki z chorobą.

Aktorka wciąż patrzy wstecz na początkowe objawy, których doświadczyła i na to, jak na zawsze zmieniły one jej życie. W nowym poście na Instagramie przypomniała sobie, jak przed trzema laty brała udział w pokazie mody projektanta Christiana Siriano i czuła, jak zdrętwiała jej lewa noga.

Przeciwności losu nie były przeszkodą

– Kiedy stawiałam krok, nie mogłam poczuć podłoża ani tego, jak podnosiłam lewą nogę – mówiła Blair, dodając, że doświadczyła tego po raz pierwszy. – Mój mózg próbował to uporządkować. Szłam po wybiegu oszołomiona.

Blair udostępniła również zdjęcia z pokazu mody, na którym miała na sobie wspaniałą czerwoną suknię. – Nie zepsuło to jednak tamtego dnia – powiedziała o swoich zmaganiach z chodzeniem. – Co to był za show!

Powszechne objawy stwardnienia rozsianego

Drętwienie lub mrowienie to dość powszechne objawy u osób ze stwardnieniem rozsianym. Często występują także inne objawyi, takie jak zmęczenie, osłabienie, trudności w chodzeniu, zmiany stanu emocjonalnego, niewyraźna mowa, problemy ze wzrokiem. Ta choroba ośrodkowego układu nerwowego powoduje zerwanie komunikacji między mózgiem a resztą ciała.

Blair po raz pierwszy ujawniła, że w październiku 2018 roku zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane po doświadczeniu problemów z chodzeniem. Aktorka początkowo myślała, że ma uszkodzony nerw, ale rezonans magnetyczny ujawnił uszkodzenia w jej mózgu.

„Mam #multiplesclerosis. Jestem rozdrażniona” – napisała Blair na Instagramie, dodając, że prawdopodobnie ma to od 15 lat.

„Jestem niepełnosprawna. Czasami upadam. Upuszczam rzeczy. Moja pamięć jest zamglona. A lewa strona mojego ciała pobiera informacje o drodze z zepsutego GPS. Ale żyjemy dalej. Śmieję się i nie wiem dokładnie, co z tym zrobię, ale zrobię co w mojej mocy” – pisała Blair.

Nowe życie z chorobą

Od momentu usłyszenia diagnozy Blair szczerze mówi o swoich doświadczeniach w mediach społecznościowych. Opisuje zarówno ciężkie momenty, jak i chwile radości. Aktorka niedawno powiedziała, że pomimo drętwienia lewej nogi jest w stanie jeździć na swoim koniu, którego nazwała Mr. Nibbles.

– Kiedy kupiłam Nibblesa trzy lata temu, była to moja największa inwestycja w siebie. Byłam nieustannie wyczerpana. Nie czułam swoich pośladków ani lewej nogi na koniu – mówiła.

– Roześmiałam się i pomyślałem, że chyba się starzeję! Ale to było stwardnienie rozsiane, które za bardzo dało się we znaki i aż do teraz musiałam zrobić sobie przerwę – kontynuowała. – Jestem na początku mojej drogi. Cały czas. Ale nie mogę przestać się uśmiechać. Nie mogę.

