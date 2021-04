Karmisz piersią? To może uchronić cię przed chorobami serca i cukrzycą

Dr Duke Appiah z Texas Tech University Health Sciences Center, dyrektor uniwersyteckiego programu w zakresie zdrowia publicznego, powiedział, że obecność nadmiaru tłuszczu, szczególnie tłuszczu trzewnego i osierdziowego, może pomóc wyjaśnić to odkrycie. Korzystając z tej hipotezy, Appiah i zespół naukowców zakończyli niedawno badanie zatytułowane „Związek czasu trwania laktacji z objętościami tłuszczu trzewnego i osierdziowego u kobiet w ciąży: badanie CARDIA”.

Karmienie piersią a choroby serca

Tłuszcz trzewny może potencjalnie zwiększać ryzyko wystąpienia niebezpiecznych problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu krążenia, zawały serca, cukrzyca typu 2, udar, rak piersi i jelita grubego oraz choroba Alzheimera. Chociaż tłuszcz trzewny może gromadzić się w tętnicach, zwykle gromadzi się w jamie brzusznej w pobliżu najważniejszych narządów, takich jak żołądek, wątroba i jelita.

Tłuszcz osierdziowy, złoże tkanki tłuszczowej zlokalizowane wok serca, również może wpływać na niektóre choroby układu krążenia.

– Wiemy, że te dwa tłuszcze związane z narządami przyczyniają się do cukrzycy, a także chorób układu krążenia, więc chcieliśmy zobaczyć, jak karmienie piersią wpływa na te rodzaje tłuszczu – wyjaśnił Appiah. – Jeśli karmienie piersią wpływa na te tłuszcze, oznacza to, że może zapewnić fizjologiczny mechanizm, dzięki któremu możemy zrozumieć, jak karmienie piersią wpływa na te dwie główne choroby. To była w zasadzie motywacja do przeprowadzenia tego badania.

Ponieważ tłuszcze te są związane z produkcją insuliny i innymi czynnikami metabolicznymi związanymi z układem krążenia, Appiah powiedział, że zmiana wagi może wpływać na związek między karmieniem piersią a tymi tłuszczami. Na przykład tłuszcz trzewny, który gromadzi się wokół brzucha, zwykle zawiera również adipokiny, które są cytokinami wytwarzanymi przez tkankę tłuszczową. Adipokiny wydzielają również hormony, które wpływają na wrażliwość mięśni na insulinę. Wraz ze wzrostem ilości trzewnej tkanki tłuszczowej rośnie również konkurencja o miejsca wiązania insuliny, co zwiększa ryzyko rozwoju insulinooporności lub nietolerancji glukozy.

Rola tłuszczu osierdziowego

Przyrost tkanki tłuszczowej w osierdziu dodatkowo obciąża serce i może wpływać na jego kurczliwość lub rytm serca, co może również wpływać na inne choroby układu krążenia. Chociaż wiele badań dotyczyło tłuszczu trzewnego lub tłuszczu brzusznego i jego wpływu na zdrowie serca, Appiah powiedział, że niewiele wiadomo na temat tłuszczu osierdziowego.

– Jednak wciąż jest wystarczająco dużo danych naukowych, które pokazują, że im więcej tłuszczu osierdziowego, tym większe prawdopodobieństwo zachorowania na choroby układu krążenia – powiedział Appiah. – To naprawdę oznacza, że karmienie piersią wpływa na przyrost masy ciała, a więc kobiety karmiące piersią zazwyczaj nie przybierają na wadze, co również wpływa na mniejsze gromadzenie się tłuszczu w jamie brzusznej lub w okolicach serca.

Poprzednie badania kobiet w 30-letnim badaniu CARDIA wykazały, że czas trwania laktacji wiąże się z o 50 proc. niższym względnym ryzykiem progresji do cukrzycy typu 2 u kobiet, niezależnie od ich profilu metabolicznego i rozmiarów ciała przed ciążą, czynników społecznych i stylu życia. Laktacja może również zapobiegać przyszłemu rozwojowi chorób układu krążenia u kobiet poprzez odwracanie hipertriglicerydemii podczas ciąży poprzez usuwanie nadmiaru kwasów tłuszczowych z produkcji mleka matki i zapobieganie obniżeniu poziomu cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości po porodzie.

Na poziom tłuszczu osierdziowego tylko częściowo wpływał późniejszy przyrost masy ciała, co wskazuje, że istnieją potężne ogólnoustrojowe zmiany metaboliczne niezależne od ogólnej otyłości. Zatem mniejsze odkładanie się tłuszczu w sercu i innych narządach może potencjalnie wyjaśniać ochronne korzyści laktacji w zapobieganiu chorobom układu krążenia u kobiet.

Aby wygenerować dane do swoich badań, Appiah wykorzystał badanie CARDIA, z którym również jest powiązany. CARDIA, sponsorowana przez National Institutes of Health-National Heart Lung and Blood Institute, to długoterminowe badanie chorób układu krążenia, które obejmuje ponad 5000 kobiet w wieku od 18 do 30 lat. Badania rozpoczęto w latach 1985-1986.

Jako jedno z najdłuższych i ciągłych badań tego rodzaju, badanie CARDIA kontynuuje monitorowanie tych uczestników przez ponad 30 lat i pomogło naukowcom w zrozumieniu, w jaki sposób czynniki pojawiające się we wczesnej dorosłości mogą zwiększać ryzyko chorób układu krążenia w późniejszym życiu.

– Nie ma wielu badań, w których faktycznie obserwowano młode kobiety przez cały okres po narodzinach dziecka i mierzyły u nich wszystkie czynniki ryzyka chorób układu krążenia – powiedział Appiah. – Obejmuje to również pomiary laktacji, dzięki którym CARDIA jest bardziej wyjątkowa, jeśli chodzi o te badania, ponieważ ważny jest nie tylko jeden epizod karmienia piersią. Chcieliśmy przyjrzeć się całemu okresowi życia reprodukcyjnego, a CARDIA była najlepszym badaniem przeprowadzonym pod tym kątem.

Dane z badania CARDIA umożliwiły zespołowi badawczemu uwzględnienie biomarkerów i metabolicznych czynników ryzyka przed zajściem w ciążę, które mogą wpływać na przyszłą otyłość i zdrowie układu krążenia.

Po pierwszym zapisie do badania w latach 1985-1986, kobiety biorące udział w badaniu CARDIA aktualizują swoje pomiary i inną historię mniej więcej co pięć lat, dając badaczom jaśniejszy obraz całego życia reprodukcyjnego kobiety. Wyniki, jak odkrył Appiah w swoich badaniach, pokazują, że kobiety, które karmiły więcej piersią w okresie rozrodczym, doświadczały mniejszego przyrostu masy ciała i miały tendencję do mniejszego gromadzenia się tłuszczu w okolicach brzucha i serca.

Dłuższy okres karmienia korzystny dla kobiet

Appiah powiedział, że wyniki te potwierdzają niektóre ustalenia dokonane przez American College of Pediatricians (ACP), które zalecają karmienie piersią wyłącznie przez pierwsze sześć miesięcy życia dziecka, a następnie łączenie karmienia piersią z pokarmem dostosowanym do wieku między 6. a 12. miesiącem życia. Jednak ACP zaleca również, aby kobiety karmiły piersią przez dwa lata lub dłużej, jeśli są w stanie.

– Teraz pokazujemy, że tak, częstsze karmienie piersią jest w rzeczywistości korzystne dla zdrowia kobiety i może pomóc w zapobieganiu chorobom układu krążenia – dodał Appiah. – To badanie dostarcza więcej dowodów na poparcie niektórych z tych zaleceń.

Appiah powiedział, że są inne kwestie związane z laktacją, które bada jego zespół, w tym zbadanie, jak laktacja wpływa na cytokiny i inne hormony.

– Wiemy, że te tłuszcze wytwarzają adipokiny i inne cytokiny, które są związane z odkładaniem się blaszki w tętnicach – powiedział Appiah. – Dlatego chcemy przyjrzeć się, jak laktacja może wpływać na te cytokiny. Chcemy również przyjrzeć się, jak laktacja może wpływać na strukturę i funkcjonowanie lewej komory serca niezależnie od tkanki tłuszczowej osierdzia. To są kolejne kroki w ramach tego projektu.

