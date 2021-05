Użądlenie osy może wywołać silną reakcję alergiczną. Jak sobie wtedy radzić?

Osy to jedne z bardziej agresywnych owadów żądlących. Często atakują bez wyraźnej przyczyny, co może skończyć się dla nas bardzo źle. Możemy uniknąć użądlenia osy, pamiętając o tym, że owady te nie lubią być niepokojone. Gniazdo osy w domu to tylko jedno z zagrożeń, które związane są z tymi owadami.

Co warto wiedzieć na temat os?

Osy to owady z rodziny błonkoskrzydłych. Gromada osowate uwzględnia szereg gatunków, spośród których najbardziej znane są osa pospolita, osa dachowa oraz szerszeń. Osa pospolita występuje w naszym najbliższym otoczeniu, stając się przyczyną lęku, ze względu na wybuchowy charakter oraz silny jad, który powoduje nieprzyjemne dolegliwości.

Osy to dość kontrowersyjne owady, których znaczenie dla środowiska nie jest jednoznaczne. Choć mają swój udział w zapylaniu roślin, to są także szkodnikami – napadają na ule pszczół miodnych, niszcząc pasieki oraz zagrażają ludziom. Osy to owady żądlące, które natura wyposażyła w żądła.

Mogą one żądlić kilka razy, bo nie tracą żądła podczas ataku. To stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo, bo im więcej użądleń, tym większe ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Osy zaliczane są do owadów wszystkożernych – żywią się m.in. padłymi owadami, jednak nie gardzą także owocami. Z tego względu często spotkamy je w sadach, wokół krzewów owocowych i wszędzie tam, gdzie unosi się słodki zapach owoców.

Owady te stają się szczególnie aktywne końcem lata i początkiem jesieni. Wówczas też stają się jeszcze bardziej agresywne. Osy nie zawsze tworzą ule, które możemy zaobserwować np. na strychu, w dziuplach i na gałęziach drzew. W większości owady te są samotnikami. W Polsce występuje kilkanaście gatunków os właściwych.

Jak wygląda osa?

Osy trudno pomylić z innymi owadami. Cechują się smukłą budową oraz charakterystycznym ubarwieniem. Osy pospolite są czarno żółte. Ich odwłok jest szpiczasto zakończony, odnóża i czułki dość długie i doskonale widoczne. Osa może mieć do kilkunastu milimetrów długości, choć do grupy os właściwych i osowatych należą owady o różnej wielkości, które mogą także mieć nieco inną barwę.

Użądlenie osy – domowe sposoby

Osę nietrudno sprowokować do ataku. Wystarczy, że zaczniemy się intensywnie oganiać, aby zaatakowała. Użądlenie osy jest bolesne i powoduje opuchliznę. W zależności od tego, gdzie użądli nas osa oraz jak dużą dawkę jadu otrzymamy, mogą pojawić się także dodatkowe objawy. Ważne: osy bardzo często wpadają do pozostawionych w szklankach słodkich napojów. Lubią też ciasto z owocami, dżemy i świeże owoce, dlatego powinniśmy szczególnie uważać, gdy spożywamy słodkie posiłki i napoje na łonie natury.

Użądlenie osy w jamie ustnej może doprowadzić nawet do śmierci wskutek uduszenia. Alergia na jad owadów zwiększa ryzyko związane z użądleniem. Co więcej, już kilka użądleń może doprowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu naszego organizmu, jeżeli mamy nadwrażliwość na jad lub występują u nas problemy zdrowotne.

Na szczęście, większość użądleń os kończy się jedynie powstaniem bolesnego bąbla, opuchlizną i dyskomfortem. Warto jednak wiedzieć, że gdy mamy do czynienia z osami tworzącymi rój, może dojść do zmasowanego ataku. W przypadku użądlenia osy nie musimy wyjmować żądła oraz wysysać jadu. Na opuchliznę i ból pomoże chłodny okład z lodu oraz zastosowanie naturalnych środków o kwaśnym odczynie np. posmarowanie miejsca użądlenia sokiem z cytryny lub roztworem octu spirytusowego. W celu złagodzenia dyskomfortu możemy też zastosować maść lub żel na ukąszenia owadów.

Użądlenie osy. Kiedy trzeba iść do lekarza?

Niewielka opuchlizna i ból to dość nieprzyjemne, ale niegroźne objawy, z którymi poradzimy sobie z pomocą domowych metod. Problem pojawia się, gdy po użądleniu występują u nas nietypowe objawy, czyli zawroty głowy, wymioty, biegunka, drgawki, silne dreszcze lub mimowolne drżenie mięśni, nadpotliwość, osłabienie. To mogą być objawy uczulenia na jad, które wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

