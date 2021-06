Proste sposoby na usunięcie toksyn z organizmu

Świat, w którym żyjemy, jest pełen toksyn. Te, które znajdą się w naszym organizmie naturalnie usuwa układ limfatyczny w połączeniu z układem krążenia. Toksyczne odpady, np. nadmiar płynów, martwe krwinki czy niektóre komórki rakowe są następnie filtrowane przez nerki i wątrobę i opuszczają organizm wraz z kałem i moczem. Chociaż nie zawsze możesz ich uniknąć, istnieje wiele sposobów, w jakie możesz pomóc swojemu organizmowi je usunąć.

Co zrobić, aby w naturalny sposób oczyścić układ limfatyczny?

Pierwsze, na co warto postawić, to regularny ruch. Układ limfatyczny nie ma „pompy”, którą np. w układzie krążenia pełni serce. Oznacza to, że aby płyn limfatyczny mógł zostać przepompowany w całym ciele, musisz się poruszać. Limfa porusza się podczas oddychania, chodzenia, aktywności jelit i działania mięśni. Gdy mięśnie napinają się, naczynia limfatyczne są ściskane, płyn jest popychany i filtrowany dalej przez węzły chłonne. Krótko mówiąc, ćwiczenia pomagają pompować limfę w całym ciele. Aby uzyskać optymalne zdrowie limfy, zacznij dzień od porannego joggingu.

Kolejną ważną rzeczą jest nawadniania organizmu. Odwodnienie wpływa na limfę w takim samym stopniu, jak na krew. Picie dużej ilości wody zapewnia prawidłowy przepływ limfy przez kanały i węzły chłonne. Zawsze, gdy poczujesz pragnienie, wypij dużą szklankę wody. Możesz także pić herbaty detoksykujące, aby poprawić czynność wątroby.

Codzienne nawyki mają znaczenie

Eksperci wskazują, że drobne rzeczy, które wykonujemy każdego dnia również mogą korzystnie wpłynąć na układ limfatyczny. Wymienia się tu m.in. głębokie oddychanie, które warto praktykować przez 10 minut dzienne. Głębokie oddychanie napełnia twoje ciało tlenem i napędza limfę. Za każdym razem, gdy oddychasz, angażujesz mięśnie międzyżebrowe, które pomagają poruszać limfą wokół klatki piersiowej.

Innym rodzajem takiego drenażu jest masaż. Masowanie ciała angażuje mięśnie i porusza limfę. Możesz z łatwością wykonać na sobie masaż limfatyczny, aby poczuć się lepiej. Dobrze sprawdzi się również szczotkowanie skóry na sucho. Podobnie jak masowanie stymuluje ruch limfy i stymuluje detoksykację przez skórę. Po szczotkowaniu weź prysznic, używając naprzemiennie ciepłej i zimnej wody. To spowoduje rozszerzanie się i kurczenie mięśni i naczyń krwionośnych, co pomaga w przemieszczaniu się krwi i limfy.

Eksperci zalecają też... śmiech, który jest „najlepszym lekarstwem”. Stymuluje do głębokich wdechów, co pobudza płuca i układ krążenia. A co najważniejsze, poprawia samopoczucie i pomaga w leczeniu bólu.

