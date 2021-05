Drenaż limfatyczny na cellulit i obrzęki. Jak działa masaż limfatyczny?

Drenaż limfatyczny to rodzaj masażu uciskowego, który usprawnia krążenie. Ma on wiele korzyści zdrowotnych i pozwala zapobiec wystąpieniu zastojów limfatycznych. Co warto wiedzieć o tym rodzaju masażu i kto może się na niego zdecydować?

Co to jest drenaż limfatyczny?

Drenaż limfatyczny to rodzaj zabiegu, który poprawia wydolność chłonki nazywanej limfą. Pierwszy raz został wykonany w latach 30. XX wieku przez Emila Voddera, fizjoterapeutę z Danii. Polega na powolnym i regularnym powtarzaniu różnego rodzaju ruchów (m.in. okrężnych czy pompujących), które przesuwają płyn limfatyczny i poprawiają pracę komórek.

Dzięki pobudzeniu krążenia krew zaczyna szybciej krążyć, co pomaga usunąć toksyny i szkodliwe substancje z organizmu. Maleje również ryzyko powstawania zastojów i zakrzepów, ujędrnia się skóra, redukuje cellulit.

Drenaż a kompleksowa terapia udrażniająca

Masaż limfatyczny jest elementem kompleksowej terapii udrażniającej opracowanej przez Międzynarodowe Towarzystwo Limfologiczne.To oznacza, że jest stosowany razem z kompresoterapią i ćwiczeniami fizycznymi w celu pozbywania się istniejących obrzęków limfatycznych, jak i zapobiegania wystąpieniu kolejnych.

Na czym polega zabieg?

Sesja masażu najczęściej trwa około 30 minut. Jest on wykonywany przez fizjoterapeutę albo specjalne urządzenie do masażu. Pacjent nie musi specjalnie przygotowywać się do zabiegu. Jedynym zaleceniem jest niestosowanie balsamów do ciała ani kremów w miejscu, w którym będzie wykonywany drenaż.

Masaż może wykonany miejscowo i dotyczyć np. tylko kończyn dolnych, ale może również obejmować całe ciało. W takiej sytuacji pacjent najczęściej przywdziewa specjalny kombinezon, który udrożnia węzły limfatyczne, co podnosi korzyści z wykonania zabiegu.

Po drenażu fizjoterapeuta może zalecić bandażowanie drenażowanego miejsca (jeśli był to zabieg miejscowy) lub też noszenie odpowiedniej bielizny uciskowej. Ucisk ma wzmocnić działanie masażu.

Rodzaje drenażu

Wyróżnia się cztery rodzaje masażu limfatycznego:

drenaż limfatyczny nóg – polecany osobom, które wykonują stojącą pracę

drenaż limfatyczny rąk – wykonuje się go u osób, które przeszły operacje, np. mastektomii czy tarczycy

drenaż limfatyczny brzucha – bardzo popularny, pomaga pozbyć się niechcianej oponki na brzuchu, zredukować masę ciała, zmniejszyć cellulit i ujędrnić skórę

drenaż limfatyczny twarzy – pozwala ujędrnić cerę, uelastycznić ją i odmłodzić. Likwiduje również obrzęki i opuchliznę, która może wystąpić po niektórych zabiegach (np. usunięciu ósemki)

Wskazania do wykonania masażu

Drenaż limfatyczny pomaga na:

zastoje limfatyczne

obrzęki pourazowe

obrzęki po operacjach (np. tarczycy)

obrzęki żylne

cellulit



redukcję tkanki tłuszczowej

choroby stawów

regenerację tkanek i mięśni

opuchliznę na twarzy

Stymuluje również układ immunologiczny, dlatego na zabieg mogą zdecydować się osoby, które chcą wzmocnić organizm i oczyścić go z toksyn. Warto też wiedzieć, że z masażu limfatycznego coraz częściej korzystają sportowcy, którzy chcą zregenerować obciążony organizm.

Przeciwskazania do drenażu

Z zabiegu powinny zrezygnować osoby, które mają gorączkę, są przeziębione albo chore. Nie poleca się go także przy antybiotykoterapii stosowanej w infekcjach bakteryjnych.

Z masażu nie powinny korzystać również osoby, które cierpią na choroby układu sercowo-naczyniowej, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, zakrzepicę żył głębokich. Należy również zachować ostrożność w ciąży i w czasie miesiączki.

Przeciwskazaniem do masażu są również stany zapalne skóry, choroby tarczycy, choroby nowotworowe limfy, choroba Leśniowskiego-Crohna.

