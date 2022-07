Czy chodzenie boso po plaży jest zdrowe? Odpowiedź nie jest oczywista

Chodzenie boso ma wiele korzyści i jest to bezsprzeczne. Jednak nie zawsze spacer bez butów po plaży będzie bezpieczny.

Jakie korzyści przynosi chodzenie boso po plaży?

Chodzenie po piasku zmusza stopy do zupełnie innej pracy, niż wtedy, kiedy jesteśmy w butach. To znakomita profilaktyka wad postawy, nie tylko samych stóp, ale i kręgosłupa. Chodzenie boso po piasku wzmacnia stopy. To także świetny sposób na ćwiczenie równowagi i koncentracji. Spacer po plaży na bosaka to doskonała forma relaksu dla ciała i umysłu.

Po piasku można także biegać. To dobra opcja dla fanów joggingu na urozmaicenie letnich treningów. Bieganie po piasku angażuje więcej mięśni, ale jeśli robisz to pierwszy raz, nie przesadzaj z intensywnością: na początek dobre będzie samo zakończenie treningu biegiem po plaży, a z czasem możesz zwiększać długość dystansu przebytego w ten sposób. Bieg po piasku powinien być raczej uzupełnieniem codziennych treningów, a nie ich podstawą.

Mówiąc o korzyściach z chodzenia boso po plaży, nie sposób nie wspomnieć o tych związanych z wyglądem stóp. Spacer po piasku zadziała jak naturalny peeling: wygładzi skórę i pobudzi krążenie.

Czy chodzenie po piasku może być szkodliwe?

Wszystko zależy od okoliczności. Jeśli chodzisz boso, upewnij się, że plaża, którą wybrałeś jest wolna od niespodzianek typu kawałki szkła, kapsle i inne ostre przedmioty. Nie chodź boso, jeśli masz jakiekolwiek skaleczenia na stopach – to proszenie się o nieszczęście i zakażenie rany.

Zdania są podzielone, jeśli chodzi o puszczanie dzieci boso na plaży. Z jednej strony wydaje się to jedną z najbardziej naturalnych rzeczy na świecie, z drugiej trzeba mieć świadomość, że piasek to nie tylko możliwość skaleczenia ukrytym w nim ostrym przedmiotem, ale też narażenie na bakterie, pasożyty czy grzyby. Dlatego wielu lekarzy radzi, aby zakładać dzieciom elastyczne i przewiewne buty (z tych samych powodów dziecko na plaży powinno być w bieliźnie lub pieluszce).

