Najlepsza pozycja do zajścia w ciążę: klasyczna czy kolankowa?

Każda pozycja seksualna ma swoje plusy i minusy. Jedna wymaga niewyobrażalnej gibkości, druga powoduje skurcze łydek, jeszcze inna grozi nadwyrężeniem kręgosłupa. Są pozycje, które ułatwiają osiągnięcie orgazmu oraz takie, które gwarantują stymulację punktu G. Jest też kilka pozycji, które ułatwiają zajście w ciążę.

Jak zwiększyć swoje szanse na ciążę?

Aby wspomóc organizm w staraniach o dziecko i zwiększyć szanse na ciążę, warto zwrócić uwagę na styl życia, dietę oraz swój cykl menstruacyjny. To wszystko ma ogromne znaczenie w staraniach o ciążę. Prawidłowa dieta, bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy Omega-3, a także warzywa, owoce, wspiera organizm i przygotowuje go do ciąży.

Zbilansowany styl życia, w którym wyeliminowany zostaje stres, może również zwiększyć szanse na poczęcie. Osoby spięte, prowadzące intensywny tryb życia, mogą mieć w ciele zbyt wiele napięć, by prowadzić satysfakcjonujące życie seksualne. Ma to bezpośrednie przełożenie zarówno na jakość współżycia, jak i na satysfakcję z niego. Pary, które starają się o dziecko, mogą na co dzień być zbyt zestresowane, żeby udało się doprowadzić do ciąży. To dlatego nierzadko zaleca się wyjazd czy urlop, które pomagają oderwać się od codzienności i zrelaksować.

To wszystko należy połączyć z obserwacją cyklu menstruacyjnego, śluzu szyjki macicy i dni płodnych. Tylko przez kilka dni w miesiącu kobieta jest płodna i może zajść w ciążę. Obserwacja cyklu pozwoli nie przeoczyć tych dni, a dobór odpowiednich pozycji seksualnych zwiększy szansę na poczęcie.

Jak naturalnie wspomóc poczęcie dziecka?

Oczywiście, poczęcie dziecka zależy od wielu czynników, takich jak wiek, ogólny stan zdrowia i odpowiedni dzień cyklu menstruacyjnego. Starania o ciążę najlepiej rozpocząć w czasie dni płodnych, jeszcze przed owulacją. To zwiększa szanse na poczęcie dziecka, ponieważ plemniki bytują w drogach rodnych kobiety przez kilka dni. Jeśli więc rozpoczniemy starania przed owulacją, mamy większe szanse na to, że któryś z plemników przetrwa i połączy się z komórką jajową. Ma to duże znaczenie, ponieważ nie znamy dokładnie momentu, w którym następuje uwolnienie komórki jajowej. Może ona przetrwać tylko 24 godziny, dlatego częste współżycie w czasie dni płodnych zwiększa szanse na poczęcie dziecka.

Oprócz współżycia w czasie konkretnych dni, warto zwrócić uwagę również na wybór pozycji seksualnej. Chcąc zwiększyć swoje szanse na zajście w ciążę, warto więc wybrać którąś z proponowanych pozycji.

Pozycja misjonarska

Klasyczna pozycja misjonarska może wydawać się nieco nudna. Nie ma się jednak co oszukiwać – najprostsze sposoby często bywają najskuteczniejsze. W tej pozycji kobieta leży na plecach z rozchylonymi udami, co umożliwia głęboką penetrację. Może też oprzeć stopy o łóżko i zgiąć nogi w kolanach.

W takiej pozycji występuje największe prawdopodobieństwo zrównania szyjki macicy kobiety z górnym końcem pochwy, czyli miejscem, gdzie nasienie gromadzi się po wytrysku. Otwarcie szyjki zwiększa szanse na dotarcie plemników we właściwe miejsce w odpowiednim czasie. Żeby jeszcze bardziej ułatwić plemnikom zadanie, można podłożyć pod pośladki poduszkę – jest to tzw. zmodyfikowana pozycja klasyczna.

W takiej pozycji zajście w ciążę może nastąpić przy minimalnym wysiłku. Pozycja ta sprzyja bliskości, umożliwia też nawiązanie silnej więzi z partnerem.

Pozycja „od tyłu”

W tej pozycji kobieta klęczy na kolanach i podpiera się na rękach. Jest to tzw. pozycja kolankowo-łokciowa, która umożliwia szybkie dotarcie plemników do pochwy. Dlaczego łatwo w ten sposób zajść w ciążę? Chodzi o głębokość i kąt penetracji. Żołądź jest skierowany centralnie w stronę szyjki macicy, co zdecydowanie ułatwia zapłodnienie komórki jajowej. Nasienie zbiera się najbliżej szyjki macicy, dlatego łatwiej zajść w ciążę.

Pozycja z nogami na ramionach partnera

W tej pozycji ogromną rolę odgrywa grawitacja. Zostaje też zachowany odpowiedni kąt, dzięki czemu sperma trafia dokładnie tam, gdzie powinna. Aby zwiększyć szanse na poczęcie dziecka, w tej pozycji również warto podłożyć poduszkę pod pośladki.

Odwrócona kowbojka

Ta pozycja zasługuje na uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze, gwarantuje uzyskanie odpowiedniego kąta – wytrysk będzie miał miejsce bardzo blisko szyjki macicy. Po drugie, kobieta może swobodnie się poruszać i sama ustalić odpowiednią głębokość penetracji.

Wiedząc, jakie korzyści niosą powyższe pozycje seksualne, można znacznie ułatwić poczęcie dziecka. Ważne jednak, żeby nie zwariować i w czasie intymnych zbliżeń nie skupiać się wyłącznie na odpowiednim kącie i głębokości penetracji. Stres i silna presja mogą spowodować, że utrudnione stanie się nawet samo osiągnięcie orgazmu, nie wspominając o poczęciu dziecka. Seks powinien przede wszystkim sprawiać satysfakcję i zbliżać do siebie partnerów. Usilne próby zajścia w ciążę pomogą wywołać uczucie gniewu i frustrację.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania przy próbie poczęcia dziecka jest to, że liczy się regularność. Uprawianie seksu co dwa, trzy dni znacznie zwiększa szanse zajścia w ciążę w ciągu roku, w porównaniu do seksu tylko raz w tygodniu.

Czy będąc na górze, można zajść w ciążę?

Nie ma pozycji seksualnej, która chroniłaby przed ciążą. Pozycja na górze, w której kobieta znajduje się nad partnerem, również może doprowadzić do ciąży. Po zakończeniu aktu seksualnego jednak partnerka powinna dość szybko zejść z partnera i przekręcić się na plecy, by zatrzymać w sobie więcej nasienia.

Jaka pozycja przy tyłozgięciu macicy, żeby zajść w ciążę?

Przy tyłozgięciu macicy szyjka jest odchylona do przodu. To oznacza, że zajście w ciążę może być utrudnione w klasyczny sposób i konieczny jest dobór odpowiedniej pozycji, by zwiększyć szansę na dotarcie plemników do komórki jajowej. Przy tyłozgięciu macicy poleca się pozycję na boku lub pozycję kolankowo-łokciową, umożliwiające głęboką penetrację.

Co trzeba zrobić po stosunku, żeby zajść w ciążę?

Istnieją mity, które mówią, że po stosunku kobieta powinna leżeć na plecach z nogami w górze, by zostało w niej więcej nasienia. Jest w tym pewne ziarno prawdy – im dłużej kobieta pozostanie w pozycji leżącej, tym mniej spermy wydostanie się z jej dróg rodnych. To w sposób naturalny może zwiększać szanse na szczęśliwe poczęcie.

