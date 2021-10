Kasztan pod poduszką pomaga na sen. Prawda czy mit?

Kasztanami powszechnie nazywamy owoce kasztanowca zwyczajnego. Są jednym z symboli polskiej jesieni, dzieci zbierają je, aby robić z nich zabawne ludziki. A i dorośli chętnie się schylają po błyszczące, brązowe kasztany, bo są po prostu ładne. Niektórzy trzymają je w kieszeni, w torebce czy plecaku albo wkładają do skrzyni łóżka wierząc, że kasztany będą w czymś w rodzaju pochłaniacza szkodliwego promieniowania

Naturalny odpromiennik?

O jakie promieniowanie chodzi? Tego dokładnie nie wiadomo. Ale w różnych źródłach powtarzane są teorie, że kasztan to naturalny odpromiennik albo pochłaniacz promieniowania elektromagnetycznego. Tyle że samego promieniowania elektromagnetycznego trudno uniknąć, bo to chociażby fale radiowe czy światło widzialne. Jednym słowem, jesteśmy na nie skazani i trudno oczekiwać, że garść kasztanów to zmieni.

Brak dowodów naukowych

Nie ma żadnych naukowych dowodów, aby obecność kasztanów w łóżku miała poprawiać sen czy niwelować jakiekolwiek promieniowanie. To po prostu nieszkodliwy zabobon, ale jeśli komuś będzie się spało lepiej ze świadomością, że ma pod poduszką owoc kasztanowca, to... czemu nie.

Czy kasztany odstraszają pająki

To nie jedyny mit związany z kasztanami. W Wielkiej Brytanii dość powszechne jest przekonanie, że kasztany odstraszają pająki. Mimo że kasztany ani nie chronią przed żadną złą energią, ani nie sprawią, że pająki znikną, to mają wiele cennych dla człowieka właściwości. Wyciągi z kasztanowca są składnikiem chociażby preparatów na żylaki czy dolegliwości reumatyczne. Warto jednak pamiętać, że owoce kasztanowca zwyczajnego nie są jadalne. Nie należy ich mylić z kasztanem jadalnym, bo to zupełnie inne rośliny.

Właściwości preparatów z kasztanowca zwyczajnego

działanie przeciwzapalne i ściągające

przeciwbakteryjne i odkażające

usprawniają przepływ krwi

pomagają w leczeniu siniaków, żylaków, drobnych oparzeń

łagodzą zapalenia stawów i ścięgien

