Jak wyhodować idealną rzeżuchę? Potrzebujesz na to tydzień

Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej wiosny i świąt Wielkanocy. Rzeżucha ze swoim charakterystycznym smakiem może być dodatkiem do kanapek, zup, sałatek i innych potraw. Wyrośniętą rzeżuchę można już bez problemu kupić w marketach i warzywniakach, ale my podpowiadamy, jak wyhodować tę roślinę w domu.

Jak wyhodować rzeżuchę w domu?

Nasiona rzeżuchy można kupić bez problemu nie tylko w sklepach ogrodniczych. W okresie wiosennym i przed świętami wielkanocnymi są sprzedawane w niemal każdym sklepie spożywczym.

Jak postępować z nasionami rzeżuchy? Najpierw trzeba je namoczyć – wystarczy zalać nasiona rzeżuchy wodą i zostawić na kilka godzin. Niektórzy pomijają ten etap (rzeżucha wyrośnie i bez tego), ale dzięki namoczeniu będzie rosła szybciej.

Rzeżucha może też służyć jako dekoracja, więc wybór naczynia, w którym ją posadzisz, zależy już tylko od ciebie. Może to być talerzyk, odwrócona miska lub inne, dowolne pojemniki. Naczynie trzeba wyłożyć gazą, ligniną lub watą. Zwilż podłoże i wysiej nasiona (jeśli są dobrze namoczone – po prostu rozprowadź je równomiernie na podłożu). Rzeżuchę można wysiać także w ziemi, jednak podłoże z gazy czy ligniny jest w tym przypadku wygodniejsze.

Postaw naczynie w słonecznym miejscu. Zraszaj rzeżuchę codziennie, ale pilnuj, aby nasiona nie pływały w wodzie. Rzeżucha rośnie zwykle od tygodnia do 10 dni. Po tym czasie można ją wykorzystywać w kuchni do woli. Najlepiej zrywać rzeżuchę ścinając ją ostrym nożem lub nożyczkami tuż nad podłożem.

Inna z opcji to po prostu uzyskanie kiełków rzeżuchy – zobacz nasz poradnik, jak wyhodować kiełki.

Dlaczego warto jeść rzeżuchę?

Czy wiesz, że w starożytności uznawano rzeżuchę za afrodyzjak? Ale to nie jedyna jej zaleta. Rzeżucha jest bogata m.in. w witaminy A, C, E, K, witaminy z grupy B, wapń,żelazo, selen, cynk, jod czy magnez. Rzeżucha wspomaga budowanie odporności (co jest szczególnie ważne wiosną), działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Ponadto działa moczopędnie i pomaga regulować ciśnienie krwi. Rzeżuchy mogą nie żałować sobie osoby na dietach odchudzających – ta roślina także przyspiesza metabolizm.

