Stopery do uszu znajdziemy w każdej aptece. Popularne są zarówno stopery wykonane z miękkiej pianki, jak i z wosku czy z silikonu. Pomagają one odciąć się od bodźców płynących z zewnętrznego świata i wypocząć.

Dla kogo stopery do uszu?

Stopery do uszu to produkty, z których najczęściej korzystają osoby pracujące w systemie zmianowym. Po powrocie z nocnej zmiany ciężko jest położyć się do łóżka, a sygnały dobiegające z otoczenia mogą nas rozpraszać i zakłócać wypoczynek. Stopery mogą być zbawieniem i produktem, który pozwoli nam zapewnić sobie kilka godzin głębokiego snu.

Ale czy stopery do uszu są bezpieczne? Niektórzy twierdzą, że są szkodliwe i mogą przyczyniać się do zapaleń ucha lub negatywnie wpływać na słuch. Jaka jest prawda?

Czy stopery do uszu są bezpieczne?

Stopery do uszu stosowane sporadycznie nie powinny wyrządzić żadnej krzywdy ani wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie przewodu słuchowego. Jeśli jednak stosujemy je często, możemy nabawić się infekcji. Jest to związane nie tylko z wkładaniem stoperów głęboko do ucha, ale również z niewłaściwym ich przechowywaniem. Na stoperach wielorazowego użytku mogą gromadzić się bakterie, które dostaną się do ucha. W tej sytuacji może dojść do zapalenia ucha.

Czy stopery do uszu pogarszają słuch?

Niektórzy zwracają uwagę również na to, że stosowanie stoperów może prowadzić do wpychania woskowiny w głąb ucha. W ten sposób nie tylko dochodzi do jego zatkania lub utworzenia się czopu, ale również do pogorszenia słuchu. Może także dojść do powstania charakterystycznych szumów usznych, które są bardzo nieprzyjemne. Przy wystąpieniu takich objawów należy jak najszybciej udać się do laryngologa, by odetkać zatkany przewód słuchowy.

Stopery do uszu jednak nie są szkodliwe dla słuchu i nie można powiedzieć, by same w sobie mogły spowodować znaczne jego pogorszenie lub utratę. Problem może pojawić się przy niewłaściwym stosowaniu (np. zbyt długim wkładaniu do uszu stoperów wielorazowych lub nieodpowiednim przechowywaniu ich) lub nagminnym użytku. Warto zdawać sobie z tego sprawę i korzystać z zatyczek do uszu tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

