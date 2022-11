Przypalony czajnik lub garnek? Zastosuj trik z folią aluminiową

Aby wyczyścić przypalony sprzęt kuchenny, nie trzeba nic kupować, żadnych specjalnych środków, czyścików czy szczotek. Wystarczy mleczko do czyszczenia i zwykła folia aluminiowa, którą większość osób ma w swojej kuchni.

Jak wyczyścić garnek folią aluminiową?

Jeśli czajnik czy garnek ze stali nierdzewnej pokryje się brzydkimi, ciemnymi smugami, których nie możesz doszorować, wypróbuj ten prosty trik. Oderwij kawałek folii aluminiowej i zgnieć go w kulkę. Na ścianki czajnika lub garnka wystarczy nałożyć mleczko do czyszczenia i następnie pocierać kulką z folii. Potem należy przetrzeć i opłukać naczynie. Jak podkreśla serwis "Przyślij Przepis!" to sposób sprawdzony i wypróbowany przez wiele osób.

Jak zapobiegać przypalaniu naczyń?

W ten sam sposób można spróbować doczyścić przypalony wewnątrz garnek. Folia jednak nie podoła bardzo mocnej spaleniźnie czy starym, nawarstwionym smugom na zewnętrznych ściankach. Aby ich uniknąć, należy czyścić naczynia regularnie i nie pozostawiać na nich żadnych resztek jedzenia. Kiedy gotujesz, zwracaj uwagę, aby ogień z palnika nie był zbyt duży. Często tak się dzieje, jeśli postawisz garnek na niewłaściwy (zbyt duży) palnik. Małe garnki stawiaj na najmniejszych palnikach, tak, aby płomień nie wychodził poza jego obwód i nie dotykał zewnętrznych ścianek.

Nie trzymaj przypalonych naczyń

Przypalone naczynia nie zawsze da się uratować. Takie lepiej po prostu wyrzucić, bo spalenizna nie jest korzystna dla zdrowia. To szczególnie istotne, jeśli mówimy o garnkach przypalonych wewnątrz. Przy każdym kolejnym gotowaniu szkodliwe substancje przenikają do jedzenia.

