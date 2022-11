Jak często pierzesz ręcznik? Pamiętaj, że to magnes na drobnoustroje

Wilgoć i ciepło są tym, co kochają drobnoustroje. Ręczniki działają na nie, niczym magnes. Wilgotny ręcznik sprzyja bakteriom, wirusom, grzybom i pleśniom. Możesz się myć codziennie, ale jeśli nie dbasz o czystość ręczników, skutki mogą być fatalne.

Jak często trzeba prać ręcznik

Cleaning Institute, amerykańska organizacja, która zrzesza producentów środków czystości, zaleca prać ręczniki po każdych trzech użyciach. Dermatolodzy z kliniki w Cleveland mówią, że minimum raz w tygodniu. Osoby, które mają problemy skórne, powinny to robić po każdym użyciu. Tak samo jest z ręcznikami, które nosisz wilgotne w torbie po treningu. Trzeba je prać za każdym razem. Kolejna zasada, to zawsze trzeba suszyć ręczniki po użyciu. Powieszenie na haczyku, szczególnie jeśli w twojej łazience jest duża wilgotność, nie wystarczy. Ręcznik należy powiesić tak, aby mógł szybko i swobodnie wyschnąć. Jeśli na ręczniku znajdą się płyny ustrojowe, także należy go wyprać.

Jaki ręcznik jest najlepszy?

Z pewnością miękkie, grube ręczniki są przyjemniejsze dla skóry. Jeśli odpowiednio często je pierzesz, dbasz, aby były suche, nie ma powodów, aby z nich rezygnować. Jednak na trening weź szybkoschnący ręcznik z mikrofibry. Tak samo, jeśli pakujesz się na wyjazd i nie masz możliwości zrobienia prania.

Higiena ręczników. O czym jeszcze pamiętać?

każdy domownik powinien mieć swój własny ręcznik

nie używaj tych samych ręczników z osobami chorymi i nieznajomymi

jeśli jesteś chory, wymieniaj ręcznik codziennie

brzydki zapach to znak, że ręcznik natychmiast trzeba wyprać

dodatek octu do prania zadziała antybakteryjnie

nie wrzucaj do kosza na pranie mokrych ręczników, najpierw je wysusz

Jeśli pierzesz ręczniki, przynajmniej raz w tygodniu dorzuć do pralki także łazienkowe dywaniki. Często się o nich zapomina, a przecież też są narażone na wilgoć i kontakt ze skórą wszystkich domowników oraz zwierząt domowych.

Czytaj też:

Jak rozpoznać alergię na kurz?Czytaj też:

Lodówka brzydko pachnie? Są na to proste sposoby