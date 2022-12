Jak uratować przypalony garnek? Wykorzystaj babciny sposób

To może zdarzyć się każdemu: początkującemu w kuchni, jak i doświadczonemu kucharzowi. Spalony garnek to katastrofa, ale nie oznacza to wcale, że garnka nie da się uratować. Nim sięgniesz po silne środki ze sklepu, wypróbuj sposoby, do których uciekały się nasze babcie.

Jak wyczyścić przypalony garnek?

Jak radzą eksperci z serwisu Przyślij Przepis, jeśli garnek jest tylko lekko przypalony, wystarczy, że umyjesz go szorstką gąbką i ciepłą wodą. Taka metoda jednak nie zadziała w przypadku silnych zabrudzeń. Wtedy spalenizna pokrywająca garnek wydaje się wręcz nie do zdarcia.

Jeśli przypalił się garnek żeliwny – użyj do czyszczenia zwykłego płynu do mycia, ale wymieszanego z... piaskiem. To niezwykle skuteczna mieszanka (a kto jeździ na biwaki, z pewnością doskonale wie, że w warunkach terenowych naczynia można czyścić właśnie piaskiem). Piasek doskonale ściera zabrudzenia, ale też pomaga usunąć spaleniznę. I co równie istotne – jest to bardzo ekologiczny sposób. Sekret tego sposobu polega na mocnym pocieraniu – dlatego sprawdzi się przy solidnych naczyniach żeliwnych.

Nie tylko piasek i płyn do mycia naczyń

Płyn do naczyń wymieszany z piaskiem to nie jest jedyny sposób. Możesz też użyć nieocenionej przy sprzątaniu i czyszczeniu sody oczyszczonej – wsyp 2 łyżki i zalej garnek niewielką ilością wody. Dobrze sprawdzi się także kwasek cytrynowy i ocet. Inny patent to posypanie przypalonego garnka solą kuchenną i wyczyszczenie przy pomocy połówki ziemniaka albo połówki cytryny.

Jeśli mimo wszystko garnka nie uda się uratować (bywa i tak), nie używaj go do gotowania. Jeśli chcesz mu dać drugie życie, możesz wykorzystać takie naczynie w ogrodzie (jako pojemnik na coś albo jako doniczkę).

Czytaj też:

Tajemnica świątecznego bigosu. Ugotuj go w takim garnkuCzytaj też:

Przypalony czajnik lub garnek? Zastosuj trik z folią aluminiową