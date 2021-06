Jak rozjaśnić piegi? 4 sprawdzone sposoby i 1 nietypowy

Piegi często pojawiają się po nadmiernej ekspozycji skóry na słońce. Gdy jest ich niewiele bądź mają jasny kolor, nie są naszym utrapieniem. Ale gdy pojawia się ich dużo i mają ciemną barwę, często stają się przyczyną kompleksów. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby, które pozwalają rozjaśnić piegi.

Czym są piegi?

Piegi to złociste lub brązowe kropki na skórze, które pojawiają się na twarzy, dekolcie, ramionach, plecach i rękach. Najczęściej występują u osób, które mają w kolorze blond lubrudym.

Piegi powstają na skutek zaburzeń wytwarzania melaniny. Często pojawiają się po wakacjach, gdy wystawiamy skórę na działanie promieni słonecznych, nie zawsze pamiętając o nakładaniu kremów z wysokimi filtrami przeciwsłonecznymi.

Skłonność do piegów jest dziedziczna i niestety nic nie można na to poradzić. Ale istnieje wiele sposobów, by rozjaśnić piegi – można to zrobić zarówno w sposób naturalny, jak i za pomocą zabiegów w salonach kosmetycznych.

Przyczyny pojawiania się plamek na skórze

Piegi powstają najczęściej z powodu:

nadmiernej ekspozycji na słońce

zaburzeń hormonalnych – z tego powodu często pojawiają się u młodzieży w wieku dojrzewania i u kobiet w ciąży

stosowania kosmetyków i kremów fotouczulających

stosowania antykoncepcji i wystawiania skóry na słońce

genetycznych – po prostu są dziedziczne

Apteczne maści rozjaśniające

Do rozjaśnienia piegów można użyć maści zawierających kwas azelainowy. Są one bezpieczne dla osób z cerą delikatną i naczyniową, przy odpowiednim stosowaniu nie powinny powodować podrażnień.

Kwas azelainowy ma właściwości rozjaśniające i wybielające skórę. Stopniowo złuszcza naskórek, odsłaniając zdrowe partie skóry, na których nie ma przebarwień i piegów.

Warto jednak pamiętać, że złuszczanie wymaga mocnego nawilżania, bo odsłonięta skóra jest delikatna i wrażliwa. Konieczne jest zatem włączenie kosmetyków z kwasem hialuronowym czy aloesem, które zatrzymają wilgoć w głębszych partiach skóry.

Domowe sposoby na rozjaśnienie skóry

Do rozjaśnienia piegów wykorzystuje się od dawna naturalne metody. Należą do nich preparaty zawierające sok z cytryny, ogórka, zsiadłe mleko, imbir, rumianek.

Sok z cytryny

Cytryna ma właściwości rozjaśniające, dlatego często stosuje się ją do rozjaśniania włosów. Aby cieszyć się jaśniejszą cerą, na której piegi są mniej wyraźne, należy raz dziennie przemywać twarz sokiem z cytryny. Aby kuracja była skuteczna, konieczne jest jej długie stosowanie.

Sok z ogórka

Podobnie działa sok z ogórka. Oprócz działania rozjaśniającego, odświeża cerę i przywraca jej równowagę. Z ogórka można wycisnąć sok i przemyć nim twarz, można także pokroić go w plastry i przyłożyć do twarzy.

Zsiadłe mleko

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że do walki z piegami można wykorzystać... zsiadłe mleko. Zawiera ono kwas mlekowy, który oddziałuje na produkcję melaniny. Z tego względu jest to skuteczna metoda, by rozjaśnić przebarwienia i piegi, w dodatku bardzo tania!

Aby z niej skorzystać, wystarczy nałożyć zsiadłe mleko cienką warstwą na miejsca pokryte piegami, a następnie pozostawić na 10 minut. Po tym czasie zmyć ciepłą wodą.

Imbir

Do walki z przebarwieniami można wykorzystać również imbir. Korzeń imbiru należy pokroić, a następnie natrzeć nim skórę. Po takim zabiegu najlepiej nie nakładać na skórę żadnych kosmetyków.

Rumianek

Do rozjaśnienia piegów można wykorzystać również rumianek. Wystarczy zaparzyć 2 saszetki rumianku i wystudzonym naparem przemywać twarz. To bardzo łagodna metoda, która dodatkowo koi cerę.

Czytaj też:

Arbutyna: rewelacyjnie rozjaśnia przebarwienia i rozświetla ceręCzytaj też:

Dermokosmetyki: czym się różnią od kosmetyków i na co pomagają?Czytaj też:

Czy można samodzielnie wyciskać pryszcze?Czytaj też:

Śluz ślimaka: rewelacyjnie spłyca zmarszczki i uelastycznia skórę