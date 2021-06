Aceton rozpuszcza nie tylko lakier, ale i płytkę paznokcia? Prawdy i mity

Aceton to rozpuszczalnik, który znalazł popularne zastosowanie w kosmetyce jako rozpuszczalnik lakierów do paznokci. Narosło wokół niego wiele mitów, m.in. takich, że aceton niszczy płytkę paznokcia. Czy substancja ta rzeczywiście jest szkodliwa? Jakie jeszcze zastosowanie ma aceton?

Co to jest aceton?

Aceton to związek organiczny C3H60. Wykorzystuje się go do zmywania lakierów, olejów i innych substancji ze względu na jego zdolności rozpuszczania wielu substancji (również tworzyw sztucznych). Jest bezbarwny i ma ostry zapach, przez co działa drażniąco na nozdrza i górne drogi oddechowe.

Zastosowanie substancji

Aceton wykorzystuje się w przemyśle do produkcji lakierów, farb, barwników. Stanowi skład środków czyszczących, detergentów, a nawet niektórych leków. Najbardziej znany jest jednak ze swoich właściwości rozpuszczających mocne lakiery do paznokci, m.in. hybrydy czy akryl.

Wokół substancji narosło wiele mitów. Powszechnie uważa się, że aceton jest szkodliwy, może wywołać podrażnienia, reakcje alergiczne, rozpuszczać płytkę paznokcia i narażać ją na choroby. Okazuje się jednak, że to nie do końca prawda. Warto wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje acetonu – jeden może mieć działanie szkodliwe, a drugi nie.

Rodzaje substancji

Wyróżnia się aceton techniczny i kosmetyczny. Aceton techniczny przeznaczony jest do celów przemysłowych, a nie do użytku domowego. Substancja ta zawiera alkohol metylowy, który jest groźny dla człowieka oraz wiele innych zanieczyszczeń. Metanol w dawce 10 g może stanowić zagrożenie dla życia. Z tego względu środek ten stosuje się tylko pod ścisłą kontrolą w warunkach przemysłowych.

Aceton kosmetyczny z kolei jest substancją oczyszczoną z zanieczyszczeń i bezpieczną do stosowania w domu. Zawiera witaminy i minerały, które mają za zadanie pielęgnować płytkę paznokcia, m.in. aloes czy keratynę. Często ma również nuty zapachowe, które niwelują nieprzyjemny zapach substancji.

Jaki środek wybrać?

Jeśli poszukujemy w drogerii dobrego zmywacza do paznokci, sięgnijmy po aceton wzbogacony o witaminy i minerały. Często jest on droższy od czystego acetonu, ale lepiej pielęgnuje płytkę paznokcia. Nie ma też tak drażniącego zapachu, dzięki czemu nie wywołuje bólu głowy czy podrażnienia spojówek.

Czy środek ten szkodliwy?

Aceton kosmetyczny nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Może jednak działać drażniąco, zwłaszcza u osób, które mają wrażliwe drogi oddechowe. Substancja ta wywołuje podrażnienie nosa, gardła, czyli górnych dróg oddechowych. Może także powodować bóle głowy, migreny, a także drażnić spojówki.

Środek ten może również podrażnić układ pokarmowy i spowodować mdłości oraz wymioty. Z tego względu warto nie stosować go w nadmiarze.

Aceton a płytka paznokcia

Jak już wspomnieliśmy, substancja przeznaczona do celów kosmetycznych zawiera witaminy i minerały, które mają pielęgnować płytkę paznokcia. I choć samej płytki aceton nie zniszczy, to już na skórę wokół paznokci może działać drażniąco.

Stosowany w nadmiarze, może spowodować zaczerwienienie i podrażnienie skórek wokół paznokci. Z tego względu konieczne jest nawilżanie ich olejkami i wsmarowywanie w nie kremów do pielęgnacji dłoni, które zapobiegną uszkodzeniom naskórka. Jeśli nie będziemy tego robić, w zaczerwienionych i podrażnionych miejscach mogą zacząć bytować bakterie, które wywołają różne choroby skóry, m.in. grzybicę.

Jak stosować substancję?

Aceton należy stosować szybko i skutecznie. Nasączamy nim wacik kosmetyczny i zmywamy lakier z powierzchni paznokcia. Istotne jest, by zużyte waciki szybko wyrzucić do kosza na śmieci, dzięki czemu nie narażamy się na długotrwałe wdychanie oparów acetonu. Po zmyciu lakieru dobrze jest otworzyć okno i wywietrzyć pomieszczenie.

Trzeba również uważać, by trzymać aceton z dala od źródła ognia. Jeśli mamy w domu kuchenkę gazową, nie powinniśmy zmywać lakieru w kuchni. Lepiej robić to w łazience, w bezpiecznych warunkach.

