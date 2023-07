Kwasica metaboliczna – rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

Stan zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej powoduje wystąpienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, których przyczyną jest zmiana pH krwi. Kwasica metaboliczna to jedno z zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Inne stany patologiczne, które zaburzają homeostazę organizmu to kwasica oddechowa, zasadowica oddechowa i zasadowica metaboliczna. Jakie czynniki prowadzą do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, zmiany pH krwi i wystąpienia objawów kwasicy metabolicznej? Sprawdź.