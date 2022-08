4 produkty do włosów, które powinny się znaleźć w wakacyjnej kosmetyczce

Latem włosy są narażone na działanie wielu destrukcyjnych czynników, jak promieniowanie UV, słona i chlorowana woda czy wiatr. Bez właściwej pielęgnacji i ochrony zarówno nasza skóra głowy, jak i włosy mogą ucierpieć, dlatego planując wakacyjny wyjazd, zadbajmy o odpowiednią zawartość kosmetyczki. Jakie cenne dla włosów produkty powinny się w niej znaleźć? Podpowiada trycholog.

Szampon prawidłowo dobrany do potrzeb skóry głowy

Szampon jest podstawą pielęgnacji skóry głowy. Dzięki niemu oczyszczona skóra głowy lepiej „oddycha” i absorbuje składniki odżywcze na kolejnych etapach pielęgnacji, dlatego jego wybór ma duże znaczenie dla ogólnej kondycji skalpu. Szampon należy przede wszystkim dopasować do rodzaju skóry głowy. Dobierając preparat powinniśmy uważnie czytać jego skład i szukać w nim składników aktywnych, takich jak: witaminy, wyciągi i ekstrakty roślinne. Unikajmy kosmetyków przepełnionych różnymi rodzajami alkoholi.

Latem skóra głowy, szczególnie przy wysokich temperaturach, może zacząć się nadmiernie pocić i wydzielać więcej sebum. Warto więc zastanowić się, czy potrzebujemy na przykład szamponu oczyszczającego lub redukującego pracę gruczołów łojowych. Ważne, aby wybrany preparat do mycia skutecznie oczyszczał, ale bez naruszania warstwy ochronnej skóry głowy. Istotne jest, aby także zawierał filtry UV. Jeśli mamy farbowane włosy, warto wybierać szampony zawierające kompleksy chroniące kolor. Szampon wysokiej jakości powinien zawierać również antyoksydanty, neutralizujące wolne rodniki.

Szampon do włosów powinno dobierać się w zależności od aktualnych potrzeb. Można go stosować tak długo jak odpowiada on potrzebom naszej skóry głowy. Cały czas trzeba mieć na względzie idealną kondycją skóry głowy, gdyż to ona zapewnia naszym włosom potencjał do wzrostu – mówi trycholog Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Maska lub odżywka na łodygi włosów

Latem pod wpływem słońca, wysokich temperatur i kąpieli wodnych w morskiej, jak również w chlorowanej wodzie, włosy mają tendencję do wysuszania się i tracenia blasku. Dlatego istotne jest ich regularne nawilżanie i odżywania na całej długości łodygi. Możemy do tego wykorzystywać zarówno odżywki, jak i maski. Do letniej pielęgnacji można z powodzeniem wykorzystać kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, aloes, kolagen, czy pantenol. Wskazany będzie także mocznik, minerały morskie oraz witamina E. Jeśli podczas wakacyjnego wyjazdu mamy więcej czasu, możemy także zrobić sami maseczkę na włosy, wykorzystując na przykład oliwę z oliwek i rozgniecione awokado.

W okresie letnim warto szukać produktów, które będą zawierały humektanty i emolienty, czyli substancje przywracające włosom nawodnienie i elastyczność. Źródłami humektantów i emolientów jest na przykład miód, kwas hialuronowy i lecytyna. Łodygi włosów wymagają latem przede wszystkim regularnego nawilżania i odżywiania.

Dzięki stosowaniu masek odżywczych łuska włosa zostaje zamknięta, wygładzona i bardziej odporna na czynniki zewnętrzne, dlatego maski i odżywki powinny się znaleźć w naszej, wakacyjnej kosmetyczce. Pamiętajmy jednak, że odżywkę powinno się odpowiednio dobrać do potrzeb łodygi włosów, wówczas będzie ona dodawała im witalności i spełniała swoje funkcje.

Preparat ochronny z filtrami UV

Latem włosy, jak i skóra głowy wymagają dobrej ochrony przed promieniami UV-A i UV-B. Pod wpływem kontaktu ze słońcem mogą otwierać się łuski włosów tworzące naturalną barierę ochronną. Rozchylona łuska włosów może przyczyniać się do rozkładu tworzących je białek. Wówczas promienie UV mogą przenikać do środka, osłabiając warstwę korową włosa odpowiedzialną m.in. za sprężystość i odporność. Dlatego bardzo ważne jest, aby stosować do ochrony włosów latem preparaty z filtrami UV, pamiętając o tym, że zabezpieczenia potrzebuje zarówno łodyga włosów, jak również skóra głowy. Wiele osób zapomina, że skóra głowy również się opala i jest narażona na działanie promieni UV. Powinniśmy więc chronić ją odpowiednim przykryciem, najlepiej wykonanym z bawełnianych, przepuszczających powietrze materiałów.

Kąpiele słoneczne bez właściwej ochrony mogą prowadzić nawet do poparzenia skóry głowy. Jeśli poddajemy nasze włosy zbyt długiej i intensywnej ekspozycji na słońce bez odpowiedniego zabezpieczenia przed promieniami UV, możemy przyczynić się nieświadomie także do aktywacji większej ilości wolnych rodników w mieszku włosowym, które będą miały niekorzystny wpływ na keratynę w łodydze włosa – przestrzega Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

W letniej kosmetycznej obowiązkowo powinien znaleźć się preparat do ochrony włosów z filtrem UV. Przydużej ekspozycji na słońce, warto wybierać preparaty ochronne bez spłukiwania.

Peeling do skóry głowy

Na urlopie warto także pamiętać o regularnym oczyszczaniu skóry głowy, gdyż jej kondycja jest podstawą zdrowych włosów. Skalp także wymaga oczyszczania, a samo mycie często jest niewystarczające. Stosując peeling przyczyniamy się do utrzymania prawidłowej higieny włosów, gdyż pozwala on na dokładne usunięcie zanieczyszczeń, resztek kosmetyków oraz zrogowaciałego naskórka ze skóry głowy.

Wybierając kosmetyk peelingujący, szczególnie gdy wyboru dokonujemy sami kompletując produkty do włosów na wakacyjny wyjazd, warto zwrócić uwagę na jego pH. Powinien mieć odczyn kwaśny lub lekko kwaśny, czyli oscylować w przedziale od 3,0 do 5,5. Pozwoli to na utrzymanie prawidłowej kondycji naskórka. Jakość włosa zależy od kondycji skóry głowy. Im jej kondycja jest lepsza, tym włosy będą prezentowały się lepiej – podpowiada Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Jeśli nie chcemy wrócić z urlopu ze zniszczonym, przesuszonymi włosami i poparzoną skórą głowy, zabierzmy ze sobą na urlop odpowiednie preparaty ochronne, oczyszczające i odżywiające nasze włosy.

