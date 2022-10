Jak prawidłowo suszyć włosy? Na pewno nie głową w dół

Mokre włosy są wypełnione wodą, która odparowuje pod wpływem dużej prędkości powietrza z suszarki. W ten sposób nie zostają one prawidłowo nawilżone. Gdy włosy schną w naturalny sposób, wchłaniają potrzebną im wodę. Do naturalnego wysychania najbardziej zbliżone jest suszenie włosów zimnym powietrzem. Można to uznać to za jedną z lepszych metod osuszania włosów.

Jak suszyć włosy?

Kiedy suszymy głowę, nie warto narażać włosów na wysokie temperatury. Zawsze warto wybrać najniższy stopień ciepła. Dzięki temu włosy nie stracą blasku i witalności. Ważna jest również siła nadmuchu. Włosy cienkie warto suszyć słabszą prędkością, aby dodatkowo się nie plątały. W przypadku włosów kręconych przydatny będzie dyfuzor, który zwiększy objętość pasm i ładnie ułoży kręcone kosmyki. Należy pamiętać, że nie można również suszyć włosów głową w dół.

Nie powinniśmy trzymać suszarki do włosów zbyt blisko głowy i samych włosów, gdyż zaszkodzi to ich kondycji. Najbezpieczniej będzie odsunąć suszarkę na odległość minimum 20 cm, dzięki czemu działanie strumienia ciepłego powietrza będzie łagodniejsze. Najbardziej szkodliwe jest suszenie gorącym strumieniem, ponieważ może on powodować rozchylenie się łusek włosów. Skutkuje to ich uszkodzeniem, gdyż łuski najpierw pękają, a następnie zaczynają się kruszyć odsłaniając delikatne warstwy włosa. Temperatura powietrza nie powinna przekraczać 60℃. Warto jednak zdecydować się na korzystanie z profesjonalnych sprzętów oferujących chłodny nawiew, którego temperatura oscyluje w granicy 30℃.

„Włosy nie lubią wysokich temperatur, które mogą być na przykład wykorzystywane w trakcie ich stylizacji z użyciem suszarki, lokówki czy prostownicy. Zbyt wysoka temperatura suszenia czy kręcenia włosów może prowadzić nie tylko do ich matowienia, ale także do przesuszenia. Jeśli poddajemy włosy regularnie wysokiej temperaturze, wpływa to niekorzystnie na łodygę włosa i prowadzi do trwałych mikrouszkodzeń” – mówi Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Rodzaj suszarki ma znaczenie dla zdrowia włosów

Nie tylko sposób suszenia, ale również sprzęt ma znaczenie. Nie warto wybierać suszarek niskiej jakości. W takim sprzęcie zastosowane są nienowoczesne technologie, które mogą na przykład nierównomiernie nagrzewać włosy.

Jeśli już decydujemy się na suszenie włosów czy ich stylizację na gorąco, korzystajmy zawsze z preparatów zapewniających im termoochronę. Warto również wspomnieć o funkcji jonizacji jako dodatku do suszarek, która zapewni włosom połysk i gładkość. Neutralizuje ona osiadające na włosach ładunki dodatnie, powodujące ich elektryzowanie się. Jeśli nasze włosy są mocne i zdrowe, to korzystanie z suszarki, szczególnie jeśli posiada ona regulację nawiewu czy funkcję jonizacji, nie powinno im zaszkodzić. Natomiast jeśli są one osłabione i zniszczone, proces suszenia może potęgować ten stan.

