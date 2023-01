Jak golić miejsca intymne? Zastosuj rady dermatologa

Wiele osób chcąc pozbyć się zbędnego owłosienia, nie wybiera się do gabinetu kosmetycznego, tylko sięga w domu po zwykłą maszynkę do golenia. Trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach higieny. Uważać powinny zwłaszcza osoby z delikatną skórą, żeby nie narazić jej na podrażnienia, skaleczenia i bolesne wysypki.

Jak przygotować skórę przed goleniem?

Przed goleniem miejsc intymnych najlepiej wziąć dłuższą relaksującą kąpiel, która zmiękczy skórę. Pozwoli to uniknąć podrażnień przy goleniu – radzi Dr Jinah Yoo, brytyjska dermatolożka wypowiadająca się na łamach The Sun. Jej zdaniem, ważne jest też, żeby maszynka do golenia była przeznaczona wyłącznie do miejsc intymnych. Jeśli używasz klasycznej maszynki, kosmetolożka doradza, żeby używać tego z wymienianymi ostrzami oraz paskiem, który zapewni odpowiedni poślizg i zmniejszy prawdopodobieństwo skaleczenia. Dobrze sprawdzają się też golarki i depilatory przeznaczone wyłącznie do miejsc intymnych.

Uważaj na wrastające włoski

Jeśli twoim problemem są wrastające włoski, nie zapomnij o złuszczeniu skóry przed goleniem. Fatalnym rozwiązaniem jest golenie się na sucho. Prowadzi do podrażnień i stanów zapalnych skóry – przestrzega ekspertka.

Stosuj kremy

Podrażnieniom stref intymnych po goleniu zapobiegają kremy. Kosmetyki nawilżają skórę i zapobiegają wystąpieniu stanów zapalnych – wskazuje ekspertka.

Ważny jest kierunek golenia

Przy goleniu ważny jest kierunek, w którym prowadzimy maszynkę. Powinien być zgodny z kierunkiem wzrostu włosa. Ostrze najlepiej kierować w dół, a nie w górę. Jak zapewnia ekspertka, taki sposób pozwoli uniknąć zaczerwienienia i bolesnej wysypki.

Po każdym goleniu maszynkę należy wyczyścić. Po kilku goleniach lub co tydzień, jeśli golisz się regularnie, najlepiej wymienić ostrze.

