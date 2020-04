Jak łagodzić podrażnienia skóry po noszeniu maski ochronnej na twarzy?

Istnieją dwa rodzaje podrażnień, które mogą wystąpić podczas noszenia masek: tarcie kontaktowe i pękanie. Mogą wystąpić w tym samym czasie i na tej samej osobie (co oznacza: wzajemnie się nie wykluczają). Najczęściej wymagają użycia kremu ochronnego, który zawiera składniki nawilżające.

Co zrobić z podrażnieniem skóry podczas noszenia masek?

„Wszelkie elementy, które są ciasne lub powodują tarcie mogą podrażniać skórę. Zminimalizuj to tak bardzo, jak to możliwe, upewniając się, że obszary, które stykają się ze skórą, są gładkie oraz nie są węższe niż to konieczne, aby uzyskać dobre uszczelnienie” – mówi dermatolog Hadley King. Jeśli zauważysz tego rodzaju podrażnienie po zdjęciu maski, umyj obszar wodą i delikatnym środkiem czyszczącym i nałóż maść. Pewne podrażnienie może być nieuniknione. Dzieje się tak po prostu, gdy nosisz bezpieczny materiał na delikatnej skórze przez długi czas.

Ponieważ niekoniecznie możesz temu zapobiec, najlepszym rozwiązaniem jest uspokojenie podrażnienia po fakcie. Jeśli sięgasz po maść leczniczą, oto kilka sugestii co do składników: maść z aloesu jest super nawilżającym środkiem przeciwzapalnym. Owies koloidalny jest równie dobrze tolerowany przez skórę. Wreszcie ceramidy, które niesamowicie goją i są ochroną dla bariery skórnej.

Jak dbać o higienę twarzy?

„Polecam mycie twarzy przed i po założeniu maski. Odpowiedni jest delikatny środek czyszczący, a jeśli skóra jest szczególnie tłusta lub ze skłonnością do trądziku, rozważ środek myjący z kwasem salicylowym, który może wnikać w pory i delikatnie złuszczać i usuwać sebum” – mówi King. Użyj lekkiego kremu nawilżającego, który nie jest przeciwzapalny, aby wzmocnić barierę ochronną skóry bez zatykania porów. Unikaj ciężkich i potencjalnie komedogennych produktów pod maską. Sama rezygnacja z kosmetyków kolorowych może dobrze wpłynąć na stan skóry, pod warunkiem jej dobrego oczyszczania.

