Co przyspiesza starzenie się skóry? Zwróć uwagę na te 3 rzeczy

Utrata włókien kolagenowych w skórze rozpoczyna się już około 25. roku życia. Proces ten, początkowo niezauważalny, przyspiesza po 30. roku życia, gdy możemy na skórze obserwować pierwsze zmarszczki. Aby go powstrzymać i utrzymać dobrą kondycję skórę trzeba dbać o jej właściwe nawilżenie i o to, by z powierzchni naskórka nie odparowywała nadmiernie woda. Można to zrobić na wiele sposobów, m.in. dbając o zbilansowaną dietę, pamiętając o regularnym nawadnianiu organizmu, jak i stosując dobre kosmetyki.

Od czego zależy tempo starzenia skóry?

Proces starzenia skóry jest warunkowany czynnikami indywidualnymi. Na tempo powstawania zmarszczek wpływa przede wszystkim genetyka, ale również rodzaj skóry (sucha najszybciej się starzeje!), stosowana pielęgnacja, dieta czy aktywność fizyczna. Istotne jest także to, czy stosujemy filtry przeciwsłoneczne, żyjemy w dużym czy małym mieście (smog), palimy papierosy. Wszystkie te elementy wpływają na stan naszej skóry i mogą go poprawiać lub pogarszać.

Co przyspiesza starzenie skóry?

Każdemu z nas zależy, by skóra jak najdłużej zachowała świeżość, była miękka i elastyczna. W tym celu warto zwrócić uwagę przede wszystkim na te 3 czynniki:

Dobrze dobrana pielęgnacja. Odpowiednie kosmetyki są w stanie uzupełnić nabytki w płaszczu hydrolipidowym naskórka, a także złagodzić podrażnienia i zachować właściwe napięcie skóry. Przy wyborze kremów czy maseczek kierujmy się przede wszystkim potrzebami cery, a nie naszym wiekiem. Istotą pielęgnacji powinno być nawilżanie, a także zwalczanie ewentualnych problemów skóry (suchości, zmian zapalnych, rumienia) Codziennie wykonywany demakijaż. Usuwanie makijażu w nieodpowiedni sposób może przyspieszać proces powstawania zmarszczek. Dotyczy to przede wszystkim skóry wokół oczu, z natury cienkiej i delikatnej. Warto poświęcić temu elementowi pielęgnacji więcej zainteresowania, by nie rozciągać nadmiernie skóry Nawadnianie organizmu. Wypijanie 2 litrów wody dziennie to podstawa dla zachowania cery we właściwej kondycji. Osoby, które przyjmują mało płynów, mogą dość szybko zaobserwować, że ich skóra staje się przesuszona i ściągnięta. 8 szklanek wody dziennie to dość niska cena za to, by nasza cera była zdrowa i elastyczna.

Jak spowolnić proces starzenia skóry?

Jeśli chcemy długo cieszyć się piękną cerą, powinniśmy także pamiętać o tym, by unikać słońca. Wystawianie twarzy na działanie promieni słonecznych wywołuje fotostarzenie i fatalnie wpływa na stan skóry. Stosowanie filtrów przeciwsłonecznych powinno być naszym codziennym rytuałem. Pamiętajmy, że filtr nakładamy zawsze na oczyszczoną skórą posmarowaną już kremem nawilżającym. Gdy filtr się wchłonie, możemy wykonać makijaż.

Stosowanie tych wszystkich zasad (właściwej pielęgnacji, zdrowej diety, ochrony skóry przed słońcem) może spowolnić procesy starzenia się i sprawić, że nasza cera będzie w świetnej kondycji.

