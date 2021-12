Kosmetyki dla dzieci mogą zawierać niebezpieczne substancje. Jakie?

Kupując kosmetyki dla dzieci, często kierujemy się ładnym opakowaniem. Jeśli zobaczymy na etykietach ulubionych bajkowych bohaterów dzieci, sięgamy po te produkty, nie zastanawiając się nad tym, czy aby na pewno one są bezpieczne.

Oczywiście, jeśli zostały dopuszczone do sprzedaży, to nie mogą zawierać szkodliwych substancji, ale w ich składzie mogą znajdować się konserwanty i inne substancje, które mają negatywny wpływ na skórę. Co trzeba wiedzieć o kosmetykach dla dzieci?

Jakie kosmetyki dla dzieci znajdziemy w drogeriach?

W drogeriach, aptekach, a także w dużych supermarketach znajdziemy wiele różnych kosmetyków dziecięcych. Są to nie tylko produkty, które służą podstawowej pielęgnacji ciała, takie jak żele pod prysznic, balsamy do ciała, szampony czy pasty do zębów. Wśród nich znajdują się też miniaturowe odpowiedniki kosmetyków dla dorosłych, m.in. wody toaletowe czy kremy. I to właśnie te drugie mogą być niebezpieczne.

Skład kosmetyków dla dzieci

W składzie kosmetyków dla dzieci mogą znajdować się różne substancje m.in. barwniki i konserwanty, które mogą naruszać delikatną równowagę skóry dziecka. Przed zakupem dobrze jest dokładnie przeczytać etykietę i sprawdzić, co się na niej znajduje. Dobry kosmetyk powinien mieć prosty i czytelny skład – im krótszy, tym lepiej. Jeśli widzimy, że znajdują się w nim oleje roślinne delikatne ekstrakty, możemy być spokojni, że kosmetyk nie powinien wywołać żadnej reakcji niepożądanej u dziecka.

Czego nie powinno być w składzie kosmetyków?

Warto zwrócić uwagę na to, czy na etykiecie nie znajdują się takie substancje:

formaldehyd

SLS-y, czyli detergenty

parafina

emulgatory

parabeny

sztuczne barwniki

sztuczne substancje zapachowe

Substancje te mogą wywoływać reakcje niepożądane na skórze.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie kosmetyków dla dzieci?

Kupując kosmetyki dla dzieci, warto zwracać uwagę nie tylko na składy, ale też na jakość danych kosmetyków. Czasem lepiej wybrać prostszy zestaw, który może nie jest związany z żadną z ulubionych bajek dziecka ale ma lepsze produkty. Dobre marki często wypuszczają kosmetyki przeznaczone wyłącznie dla dzieci. Małe pianki do mycia ciała, żele pod prysznic czy pachnące kolorowe mydełka, z pewnością ucieszą maluchy, a my będziemy mieli pewność, że nie wywołają u nich żadnego podrażnienia.

Wybierając zestaw produktów dla dzieci, dobrze też jest dokładnie oglądać opakowania i szukać na nich atestów i certyfikatów, które świadczą o wysokiej jakości produktów. Warto sprawdzić, czy na etykiecie znajdują się atesty Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Centrum Zdrowia Dziecka czy Instytutu Matki i Dziecka. Taki certyfikat daje nam pewność, że kosmetyk jest dobrze przebadany i bezpieczny dla maluchów.

Co kupować dzieciom?

Jeśli chcemy sprawić maluchom niespodziankę i kupić lub samodzielnie skomponować zestaw kosmetyków, warto zastanowić się nad ich użytecznością. Dzieci lubią kolorowe rzeczy, ale małe mydełka czy kule lub płyny do kąpieli z pewnością przydadzą im się bardziej niż wody toaletowe, których nie będą miały gdzie używać.

Naturalne kosmetyki do kąpieli to dobry pomysł na prezent – dzieci uwielbiają pluskać się w wannie, a jeśli mogą stworzyć sobie mnóstwo bajecznej piany lub zafarbować wodę na kolorowo, są jeszcze szczęśliwsze. Wybierając preparaty do kąpieli, zwłaszcza te kolorowe, dobrze jest jednak także uważnie czytać skład. W kulach do kąpieli, farbkach do wody czy płynach mogą również znajdować się barwniki czy sztuczne substancje zapachowe. Im te produkty będą miały prostszy skład, tym lepiej.

