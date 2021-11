Labioplastyka poprawi wygląd warg sromowych. Czy operacja jest refundowana?

Labioplastyka to zabieg chirurgiczny, który pozwala nie tylko poprawić komfort psychiczny pacjentki, ale także pomaga pozbyć się wielu dolegliwości związanych z przerostem warg sromowych mniejszych oraz warg sromowych większych. Zabieg ten nie jest refundowany przez NFZ, dlatego konieczne jest pokrycie jego kosztów we własnym zakresie.

Labioplastyka – co to jest?

Labioplastyka to jeden z zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej. Nie jest to zabieg ratujący zdrowie lub życie, ale procedura ginekologiczna, która pozwala uniknąć dyskomfortu psychicznego oraz obniżenia samooceny, a także nawracających dolegliwości, do których zaliczamy m.in. otarcia i podrażnienia przerośniętych warg sromowych. Podczas zabiegu stosowane są różne metody zmniejszania warg sromowych w celu przywrócenia im naturalnego wyglądu i właściwych funkcji.

Labioplastyka jest zabiegiem, który w Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Niestety, nie jest on w całości lub częściowo finansowany przez NFZ, więc kobiety chcące wykonać plastykę warg sromowych muszą przygotować się na poniesienie związanych z nią wydatków. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przerost warg sromowych jest na tyle duży, że utrudnia normalne funkcjonowanie – wówczas możliwe jest ubieganie się o refundację operacji, jednak wiąże się to z koniecznością poddania się wielu badaniom i konsultacjom oraz dość długim czasem oczekiwania na decyzję, a także uniemożliwia swobodny wybór placówki, w której zostanie przeprowadzony zabieg.

Operacja zmniejszania warg sromowych – co trzeba wiedzieć?

Labioplastyka pozwala na redukcję dyskomfortu związanego z przerostem warg sromowych. Najczęściej dotyczy warg sromowych mniejszych, które wystają poza wargi sromowe większe, sprawiając liczne problemy, jednak zabieg może obejmować korektę wielkości i kształtu warg sromowych mniejszych i większych, jak również plastykę napletka łechtaczki i plastykę krocza. Zakres zabiegu zależy od indywidualnych potrzeb oraz problemów konkretnej kobiety.

Na przerost warg sromowych mają wpływ różne czynniki m.in. noszenie bardzo obcisłych ubrań i bielizny, przebyte ciąże, zaburzenia hormonalne oraz menopauza. Problem ten bywa również związany z odziedziczonymi genami. Trzeba wiedzieć, że wygląd sromu nie jest w tym przypadku najważniejszy, bo przerost warg sromowych zaburza fizjologiczne funkcje sromu, prowadząc do m.in. problemów z utrzymaniem higieny intymnej, otarć i urazów, infekcji intymnych, a także zaburzeń funkcji seksualnych.

Operacja warg sromowych pozwala przywrócić prawidłowe funkcje warg sromowych i ma ogromny wpływ na samoocenę kobiet zmagających się z przerostem warg sromowych, bo dolegliwość ta często jest powodem rezygnacji z życia erotycznego lub znacznego pogorszenia się jego jakości.

Labioplastyka – wskazania

Wskazaniem do korekty warg sromowych mniejszych oraz większych są m.in.:

problemy z uprawieniem niektórych sportów,

nawracające infekcje intymne,

częste otarcia i podrażnienia sromu,

ból okolicy sromu związany z uciskiem noszonej bielizny i odzieży,

problemy z utrzymaniem higieny intymnej,

deformacje i uszkodzenia warg sromowych np. na skutek porodu,

niska samoocena, wstyd związany z wyglądem okolic intymnych.

Korekta warg sromowych – przebieg operacji

Labioplastyka wykonywana jest kilkoma metodami. Wybór odpowiedniej zależy od m.in. stopnia przerostu warg sromowych, a także współtowarzyszących mu dolegliwości. Jedną z częściej stosowanych metod jest labioplastyka laserowa. Podczas operacji może zostać usunięty nadmiernie przerośnięty brzeg warg sromowych (metoda TRIM) lub wycięty tzw. klin, który pozwala zachować naturalny brzeg warg sromowych (technika V). Zdarza się, że podczas operacji warg sromowych stosowane są różne metody ich korekty, co pozwala uzyskać optymalny i zadowalający konkretną pacjentkę efekt.

Labioplastyka jest zabiegiem, który wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym. W celu przyśpieszenia gojenia warg sromowych u miesiączkujących kobiet zaleca się wykonanie labioplastyki tuż po krwawieniu menstruacyjnym. Przed zabiegiem muszą zostać wykonane różne badania m.in. badanie krwi, które pozwalają wykryć ewentualne przeciwskazania do operacji.

Rekonwalescencja po zabiegu

Po operacji zmniejszenia warg sromowych trzeba szczególnie dbać o higienę intymną oraz stosować zalecone przez lekarza środki myjące i miejscowo odkażające. Przez kilka dni nie należy decydować się na współżycie, uprawiać niektórych sportów, a także nosić obcisłej bielizny i spodni. Dolegliwości po zabiegu pomaga złagodzić korzystanie z tzw. oponki – jest to specjalna poduszka, która zmniejsza nacisk na krocze podczas siedzenia oraz leżenia.

