Retinol – kto powinien sięgnąć po kosmetyki z retinolem?

Retinol to substancja, która odnawia i wygładza powierzchnię skóry. Może znacząco poprawić kondycję cery tłustej i dojrzałej, która traci wiotkość. Trzeba jednak wiedzieć, jak go stosować, by nie przynieść sobie szkody.

Czym jest retinol?

Retinol to pochodna witaminy A. Substancja wykazuje działanie złuszczające i odnawiające powierzchnię skóry, dzięki czemu wykorzystuje się ją jako kurację odmładzającą. Przynosi wymierne efekty i znacząco poprawia stan cery, poprawiając produkcję kolagenu, spłycając zmarszczki, wzmacniając owal twarzy.

Kto może stosować takie kosmetyki?

Kosmetyki z retinolem dedykowane są głównie do pielęgnacji cery dojrzałej. Nie powinno stosować się ich przez cały czas, a jedynie w formie kuracji, by poprawić stan skóry.

Pochodne witaminy A sprawdzają się też w pielęgnacji skóry trądzikowej, likwidując stany zapalne i zapobiegając powstawaniu nowych. Regulują produkcję sebum i zamykają pory skóry, dzięki czemu znikają nieestetyczne czarne zaskórniki, a cera wygląda zdrowiej.

Zalety kosmetyków z retinolem

Kuracja odmładzająca z wykorzystaniem kosmetyków zawierających pochodne witaminy A może przynieść znaczną poprawę stany cery:

uelastycznić skórę

poprawić produkcję elastyny i kolagenu

złuszczyć naskórek, odsłaniając zdrowsze partie skóry

spłycić zmarszczki mimiczne

zadziałać normalizująco na produkcję sebum

zwęzić pory

zapobiec powstawaniu wykwitów zapalnych

Wady kosmetyków z witaminą A

Retinol ma też kilka wad, dlatego nie poleca się go do stosowania osobom o cerze wrażliwej:

wywołuje podrażnienia (zaczerwienienie, pieczenie skóry)

może przesuszać cerę, na skutek czego staje się odwodniona

może reagować w kontakcie z promieniami słonecznymi, dlatego wymaga stosowania filtrów przeciwsłonecznych

Przeciwskazania

Wyższe stężenia retinolu mogą podrażnić delikatną skórę. Z tego względu nie poleca się go do stosowania osobom o cerze wrażliwej, naczynkowej, alergicznej. Kosmetyk może wywołać reakcję alergiczną, zaczerwienienie, świąd, pieczenie skóry. Na takiej skórze po zastosowaniu produktu z retinolem może pojawić się rumień.

Konieczne jest wtedy natychmiastowe odstawienie preparatów z witaminą A i stosowanie kremów łagodzących i mocno nawilżających, które ukoją podrażniony naskórek. Pomogą w tym dermokosmetyki z wodą termalną, alantoniną i substancjami, które zapobiegną utracie wody z naskórka.

Jak stosować kremy z witaminą A?

Kosmetyki z retinolem wymagają właściwego stosowania, by nie podrażnić cery. Najlepiej stosować je w następujący sposób:

Krem z retinolem nakładamy na noc. Jeśli cera ma tendencje do przesuszania możemy odczekać aż kosmetyk się wchłonie (około 15 minut) i nałożyć na niego jeszcze krem nawilżający Rano stosujemy kremy mocno nawilżające, z aloesem, kwasem hialuronowym, a w przypadku cery odwodnionej – z mocznikiem lub ceramidami Nie zapominamy o filtrach przeciwsłonecznych (najlepiej SPF50) W czasie kuracji z retinolem nie wystawiamy skóry na słońce. Lepiej więc nie zabierać takich kremów na wakacje Kosmetyki stosujemy przez dłuższy czas (np. 2 miesiące), następnie robimy przerwę, by cera odpoczęła. Stosujemy jednak je dalej dla podtrzymania efektów, np. dwa razy w tygodniu.

Na co zwrócić uwagę?

Aby kosmetyk był skuteczny, powinien zawierać wyższe stężenie retinolu niż 0,2. Warto też zwrócić uwagę na to, czy w składzie kosmetyku znajduje się substancja o nazwie retinol. Czasem kosmetyki reklamowane jako produkty z retinolem, w ogóle go nie zawierają. W ich składzie za to znajdują się retinoidy, substancje pochodne, które mogą działać drażniąco.

Czytaj też:

Śluz ślimaka: rewelacyjnie spłyca zmarszczki i uelastycznia skóręCzytaj też:

Olej ze słodkich migdałów genialnie spłyca zmarszczki i zapobiega rozstępomCzytaj też:

Na czym polega koreańska pielęgnacja? 10 kroków do pięknej ceryCzytaj też:

Olej arganowy. Płynne złoto Maroka, które rewelacyjnie działa na skórę i włosy