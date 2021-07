Płyn do płukania jamy ustnej – czy wiesz, co się w nim znajduje?

Płyn do płukania jamy ustnej to produkt, który powinien stanowić część codziennej higieny jamy ustnej. Pomaga wypłukać resztki pokarmów, pozbyć się bakterii i zapobiec tworzeniu się płytki nazębnej. Na co zwrócić uwagę przy wyborze płynu?

Czym jest płyn do płukania jamy ustnej?

Płyn do płukania jamy ustnej to produkt, którego zadanie polega na utrzymaniu prawidłowej higieny w obrębie jamy ustnej. Dba nie tylko o zęby, zapobiegając próchnicy, ale również o dziąsła i o kieszonki dziąsłowe.

Podstawa higieny

Podstawą higieny jamy ustnej jest dokładne szczotkowanie zębów i jamy ustnej. Zęby powinny być myte minimum 3 razy dziennie, co najmniej przez 3 minuty. Po słodyczach czy kawie warto umyć je ponownie.

Niezależnie jednak od tego, jaką mamy szczoteczkę (elektryczną, soniczną czy zwykłą), nie jesteśmy w stanie usunąć wszystkich bakterii czy resztek pokarmowych. Pomaga w tym nitka, która czyści przestrzenie międzyzębowe oraz płyn do higieny jamy ustnej.

Dodatkowym zabiegiem higienicznym może być stosowanie irygatora do zębów. Podaje on wodę pod ciśnieniem, która pomaga oczyścić trudno dostępne miejsca. Irygator zaleca się osobom, które mają nadwrażliwe dziąsła, cierpią na stany zapalne bądź noszą aparat ortodontyczny.

Skład płynu

Płyn do płukania jamy ustnej to produkt chemiczny, który może mieć różny skład. W drogeriach znajdziemy płyny zawierające alkohol, jak i te, które go nie mają. Płyny z alkoholem działają bakteriobójczo i antyseptycznie, zapobiegają tworzeniu się stanów zapalnych w obrębie dziąseł.

W składzie produktów znajdują się również składniki nawilżające, których zadaniem jest zatrzymanie wilgoci w jamie ustnej. To głównie kwas hialuronowy czy aloes. Dodatkiem, który wspomaga remineralizację szkliwa jest natomiast fluor.

Rodzaje płynów

Płyny do płukania ustnej dzielą się na:

wybielające

redukujące powstawanie płytki nazębnej

poprawiające stan szkliwa zębów

bakteriobójcze

na afty

płyny dla dzieci i dla dorosłych

Zalety produktu

Płyn do higieny jamy ustnej pomaga:

usunąć pozostałości pokarmowe

zniszczyć bakterie

zapobiec próchnicy

zapobiec tworzeniu się płytki nazębnej, która może doprowadzić do chorób przyzębia

wzmocnić szkliwo

wybielić zęby

ukoić nadwrażliwe dziąsła

Jak dobrać płyn do swoich potrzeb?

Płyn do higieny jamy ustnej warto dobierać indywidualnie do własnych potrzeb. Jeśli produkt ma poprawić stan szkliwa oraz zlikwidować płytkę nazębną, warto skonsultować się ze stomatologiem, który pomoże nam dobrać odpowiedni rodzaj płynu.

Osoby, które mają nadwrażliwe zęby, powinny wybierać lżejsze produkty, pozbawione alkoholu. Nie dają one uczucia mrowienia, a działają tak samo skutecznie jak mocniejsze płyny.

Warto podkreślić, że zbyt częste stosowanie produktów, które zawierają alkohol, może doprowadzić do nadmiernego przesuszenia jamy ustnej. To z kolei może łatwo doprowadzić do powstawania ran, aft czy bolesnych owrzodzeń.

Produkt na afty

Płyn do higieny jamy ustnej pomaga zachować równowagę, przywrócić właściwe pH i zapobiegać powstawania aft. Jeśli mamy skłonność do tworzenia się tych bolesnych ran, należy poszukać w drogerii czy w aptece płynu przeciw aftom i owrzodzeniom. Pomoże to uporać się z problemem i zapobiegnie jego nawracaniu.

Jak stosować płyn?

Płyn do higieny jamy ustnej warto stosować po każdym szczotkowaniu zębów nie tylko po to, by zniszczyć bakterie, ale również odświeżyć oddech. Należy nim płukać jamę ustną przez co najmniej 30 sekund, a następnie wypluć płyn do umywalki. To wystarcza, by cieszyć się zdrowym uśmiechem.

