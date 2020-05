Afty – co musisz o nich wiedzieć?

Afty to małe, bolesne wrzody w jamie ustnej. Mogą występować na języku i na wewnętrznych stronach policzków, warg i gardła. Zazwyczaj mają biały, szary lub żółty kolor z czerwoną obwódką. Afty należą do najczęstszych rodzajów zmian w jamie ustnej, dotykając około 20 proc. ludzi. Częściej dotykają kobiety, niż mężczyzn. Afty nie są zakaźne i dzielą się na trzy typy:

Drobne rany mierzące od 3 do 10 milimetrów są najczęstszym rodzajem aft. Zmiany trwają od 10 do 14 dni i leczą się bez blizn. Duże rany, większe i głębsze o nieregularnym obramowaniu i średnicy większej niż 10 mm. Poważne mogą się goić od kilku tygodni do kilku miesięcy, po wyleczeniu mogą pozostawić bliznę. Opryszczkowe owrzodzenia charakteryzują się dużymi grupami owrzodzeń. Są to małe wrzody (2-3 mm), ale może występować nawet 100 owrzodzeń jednocześnie. Mają tendencję do gojenia się bez blizn.

Co powoduje afty?

Przyczyna większości ran nie jest dobrze poznana, a wiele czynników może powodować powstawanie owrzodzeń. Niektóre możliwe to:

Uraz jamy ustnej spowodowany energicznym myciem zębów, pracami dentystycznymi, aparatami ortodontycznymi lub wypadkiem sportowym.

Kwaśne pokarmy, w tym owoce cytrusowe.

Wrażliwość na żywność lub alergie (od żywności o wysokiej kwasowości do czekolady i kawy).

Dieta o niskiej zawartości witamin B12, cynku, kwasu foliowego lub żelaza.

Pasta do zębów zawierająca laurylosiarczan sodu.

Alergia na niektóre bakterie w jamie ustnej.

Hormony.

Stres emocjonalny.

Palenie.

Choroby przewodu pokarmowego, takie jak celiakia lub choroba Leśniowskiego-Crohna.

Zaburzenia autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty układowy lub choroba Behçeta.

Inne osłabienie układu odpornościowego, takie jak przeziębienie lub grypa, HIV / AIDS lub przeszczep narządu.

Rak jamy ustnej.

Niektóre leki.

Czy afty są tym samym co opryszczka?

Nie, afty to nie to samo, co pęcherze gorączkowe (opryszczka). Afty występują w jamie ustnej i nie są zakaźne. Opryszczki są wywołane przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV), występują one głównie w ustach i na zewnątrz jamy ustnej, i są zaraźliwe.

