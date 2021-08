5 zabiegów kosmetycznych polecanych dla mężczyzn

Zabiegi kosmetyczne dla mężczyzn cieszą się coraz większą popularnością. Pozwalają zadbać o skórę i włosy, poprawić kondycję skóry po intensywnych treningach na siłowni czy zwalczyć kompleksy panów.

Zabiegi dla mężczyzn

W gabinetach kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej coraz więcej miejsca zajmują zabiegi dla mężczyzn. Mogą oni skorzystać już niemal z takich samych zabiegów jak kobiety, które pozwalają zadbać o twarz, włosy czy sylwetkę.

Popularne są zabiegi mikrodermabrazji, tlenoterapii, mezoterapii czy wszelkiego rodzaju peelingi, które złuszczą naskórek i poprawią kondycję skóry. Oprócz tego panowie chętnie korzystają z depilacji laserowej, pozbywając się zbędnego owłosienia oraz z zabiegów poprawiających kondycję włosów i brody.

Z jakich powodów panowie odwiedzają salony kosmetyczne?

Mężczyźni coraz chętniej korzystają z usług kosmetyczek, bo dziś zadbane i wypielęgnowane ciało postrzegane jest jako norma. Wszyscy powinniśmy być piękni i idealni, i choć obecnie następuje jakiś przełom za pomocą ruchu body positive, to nie wygląda na to, byśmy nagle drastycznie zmienili swoje przyzwyczajenia.

Panowie odwiedzają salony nie tylko dlatego, że chcą zadbać o siebie, ale również, by pozbyć się kompleksów. Zabiegi pomagają zwalczyć problemy z cerą czy z wypadaniem włosów, a zatem poprawić komfort życia i samoocenę.

1. Mezoterapia

Mezoterapia to zabieg, który polega na dostarczeniu składników aktywnych i substancji odżywczych bezpośrednio w głąb skóry. Pomaga nie tylko poprawić kondycję skóry, ale też włosów.

Wzmacnia cebulki włosów, przez co te rosną szybciej i stają się gęstsze. Problemy z odpowiednią bujnością czupryny stanowią kompleksy dla wielu panów, dlatego chętnie korzystają oni z tego zabiegu. Jest on tym cenniejszy, że daje długotrwałe efekty.

2. Depilacja laserowa

Depilacja laserowa to zabieg, który za pomocą lasera niszczy cebulki włosów. Pozwala pozbyć się zbędnego owłosienia nie tylko z klatki piersiowej, ale też spod pach czy pleców. Panowie też chętnie depilują sobie brzuch oraz łydki.

3. Mikrodermabrazja

Mikrodermabrazja to peeling, który umożliwia ścieranie wierzchnich warstw naskórka, by odsłonić zdrowe partie skóry. Dzięki temu cera staje się wygładzona i wyraźnie zdrowsza, znikają również z niej przebarwienia czy blizny. Panowie chętnie korzystają z tego zabiegu, by poprawić stan skóry, np. po trądziku.

4. Peelingi

Peelingi to zabiegi, które pomagają pozbyć się warstwy rogowej naskórka, a co za tym idzie przebarwień, krost czy blizn potrądzikowych. Poleca się je panom, którzy mają problemy z tłustą lub trądzikową skórą. Pomagają uregulować pracę gruczołów łojowych i pozbyć się pryszczy oraz zaskórników.

Oprócz tego mężczyźni chętnie korzystają z kwasów, które wykazują podobne działanie jak peelingi i złuszczają skórę. Efekt złuszczający może być bardzo duży, dlatego zaleca się wykonywanie tych peelingów w sezonie jesienno-zimowym.

5. Lipoliza iniekcyjna

Lipoliza iniekcyjna to zabieg, który pozwala zredukować nadmierną tkankę tłuszczową i wymodelować sylwetkę, np. w obrębie brzucha czy pośladków. Polecany jest on osobom, które cierpią na nadwagę lub chcą poprawić swoją sylwetkę. Jest on skuteczny i stanowi alternatywę dla liposukcji.

Lipoliza to zabieg nieinwazyjny, który polega na zlikwidowaniu komórek tłuszczowych za pomocą zastrzyków. Są one rozpuszczane, a następnie usuwane z organizmu w naturalny sposób. Po zabiegu pojawiają się zaczerwienienia na skórze i niewielkie obrzęki, ale to normalna reakcja, która mija z czasem.

