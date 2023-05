Ile kremu z filtrem nałożyć? Dermatolodzy polecają metodę łyżeczek do herbaty

O konieczności nie tylko stosowania kremów z filtrem, ale też o odpowiednim ich nakładaniu przypomniała w mediach społecznościowych dermatolożka Katarzyna Pyrkosz (znana jako @katarzynapyrkoszdermatolog).

Co się stanie, jak nałożysz za mało kremu z filtrem?

Jak podkreśliła Katarzyna Pyrkosz, większość z nas, jeśli już stosuje kosmetyki z filtrami przeciwsłonecznymi, to używa ich w zbyt małej ilości. „Żeby uzyskać wskaźnik ochrony, zadeklarowany przez producenta kosmetyku przeciwsłonecznego, powinniśmy nałożyć go w ilości 2mg/cm2. Jeśli nałożymy np. 1/4 zalecanej ilości, to rzeczywisty wskaźnik SPF naszego kosmetyku też wynosi 1/4 wartości deklarowanej na opakowaniu” – wytłumaczyła lekarka, która nie pierwszy raz zwraca uwagę na konieczność ochrony przed szkodliwym dla skóry promieniowaniem.



Ile kremu z filtrem nałożyć? Pomogą łyżeczki do herbaty

Jak mieć pewność, że nakładasz odpowiednią ilość kremu z filtrem przeciwsłonecznym? Bo przecież trudno oczekiwać, że ktokolwiek będzie odmierzał mililitry preparatu i przeliczał ich ilość na centymetry kwadratowe skóry. Okazuje się, że dermatolodzy mają swój sprawdzony sposób, łatwy do zapamiętania i stosowania przez każdego. – Jedna z przydatnych reguł, które pozwalają nam łatwo określić, ile kosmetyku z filtrem powinniśmy zastosować, to reguła łyżeczek do herbaty – mówi Katarzyna Pyrkosz. Jak wyjaśnia, jedna łyżeczka do ok. 5 ml kremu. I tak należy nakładać:

1 łyżeczkę na twarz, głowę i szyję,

1 łyżeczkę na ramię i przedramię,

2 łyżeczki na tułów,

2 łyżeczki na nogę.

