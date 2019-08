Zdrowy makijaż, czyli jaki? Skin coach o tym, co się kryje w kosmetykach

Bożena Społowicz jest pierwszym w Polsce skin coachem i autorką książki „Skin coach. Twoja droga do pięknej i zdrowej skóry”. Ekspertka przyznała, że prawie wszystkie kobiety są uzależnione od makijażu. Dlaczego nie jest to dobre dla skóry? – To są formuły, które nie pozwalają na zdrowy proces technologiczny stworzenia tych produktów – powiedziała. Jaka jest alternatywa? – Makijaż mineralny mógłby skórze służyć, ale nie na długo – dodała.

