Japonki na lato? Mają fatalny wpływ na stopy. Przeczytaj, co mówią o nich naukowcy

„Ludzie zmieniają swój chód, chodząc w klapkach, robiąc krótkie, szurające kroki, i zaciskając palce u nóg” – mówi dr Joseph Snowden, podiatra z Austin w Teksasie. Ta zmiana położenia stopy podczas chodzenia może zmienić twoją postawę, powodując nadwyrężenie stopy, ból kolana lub pleców.

Problemy związane z chodzeniem w klapkach

Nieświadome trzymanie klapek palcami, aby zapobiec ślizganiu się stopy, może spowodować zapalenie ścięgien zginaczy i prostowników, mówi dr Anthony Weinert, podiatra. „Może nadmiernie obciążać ścięgno i ostatecznie powodować stan zapalny i ból”. Co więcej, klapki mają bardzo mało podparcia podeszwy i nie mają podparcia dla łuku. Może to prowadzić do zapalenia powięzi podeszwowej, powszechnego urazu podczas chodzenia, w którym więzadło biegnące w poprzek stopy od pięty do palców u nóg ulega zapaleniu. „Typowym objawem zapalenia powięzi podeszwy jest ból łuku stopy, który promieniuje do pięty” - mówi Weinert.

Minimalistyczny design klapek pozostawia większość stopy odsłoniętą, ułatwiając zranienie. Kiedy nosisz klapki, zwiększasz ryzyko na zadrapanie lub złamanie palca. Bardziej prawdopodobne jest też, że skręcisz kostkę. Inne obrażenia mogą być bardziej prawdopodobne ze względu na sposób, w jaki zostały zaprojektowane klapki. „Pęcherze mogą łatwo pojawić się na stopach podczas noszenia klapek, zwłaszcza pomiędzy pierwszym a drugim palcem, w miejscu, w którym znajduje się pasek” – mówi dr Bruce Pinker, podiatra z Nowego Jorku. „Ból śródstopia jest powszechny, znany jako śródstopie lub zapalenie kaletki, ponieważ w większości klapek często brakuje amortyzacji”.

Ile czasu można nosić japonki?

Jeśli lubisz klapki, zakładaj je na jedną aktywność dziennie, a następnie zamień na inne, bardziej wspierające obuwie do chodzenia. Wyjście na plażę lub krótki, swobodny spacer w klapkach jest w porządku. W przypadku spacerów dłuższych niż 10–15 minut (lub dłuższych niż pół mili) należy wziąć pod uwagę odpowiedni but do chodzenia. W cieplejszych miesiącach sandały mogą być lepszym wyborem niż klapki. „Im więcej pasków, tym lepiej, jeśli chodzi o sandały” – mówi dr Snowden. „Paski zapewniają stopie większą stabilność i nie pozwalają jej wysunąć się z buta”.

