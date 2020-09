Jak pozbyć się henny z brwi?

Henna to naturalny sposób na ciemne brwi i rzęsy oraz alternatywa dla chemicznych farb do koloryzacji włosów. Choć sięgamy po nią zdecydowanie rzadziej niż jeszcze kilka dekad temu, to nie oznacza, że o niej zapomniałyśmy. Kiedyś hennę brwi i rzęs najczęściej wykonywało się w salonie kosmetycznym, dziś nie zawsze mamy na to czas, więc chętnie sięgamy po gotową hennę do domowego zastosowania. Jak pozbyć się jej z włosów lub skóry?

Co to jest henna?

Henna to znany od wieków barwnik roślinny, który stosowany jest od czasów starożytnych. Z henny korzystano już w starożytnym Egipcie, jednak najbardziej kojarzy się ona z Hinduizmem oraz coraz bardziej popularnymi, zmywalnymi tatuażami. Henna w czasach starożytnych była stosowana w nieco innych niż dziś celach – służyła przede wszystkim w celach rytualnych. Dziś jest jednym ze sposobów na poprawę wyglądu oraz zyskanie komfortu związanego z brakiem konieczności wykonywania codziennego makijażu brwi i rzęs. Henna produkowana jest z pędów i liści lawsonii bezwonnej, które po zmieleniu miesza się z wodą oraz środkami o działaniu zakwaszającym. Powstałą w ten sposób pastę nakładamy na brwi, rzęsy lub włosy.

Dlaczego henna może powodować problemy?

Brak umiejętności odpowiedniego przygotowania henny oraz jej nakładania to dwa najczęstsze powody, które sprawiają, że henna nie wychodzi tak, jak tego oczekiwałyśmy. Warto pamiętać o tym, że mieszankę powinno przygotować się zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W celu uniknięcia trudnych do zmycia plam trzeba skórę wokół brwi posmarować tłustym kremem lub oliwką dla niemowląt, uważając, aby nie zatłuścić samych włosków, bo henna wyjdzie nierówno. Nie należy trzymać henny zbyt długo, bo może to doprowadzić do podrażnień.

Ważne: henny nie powinno wykonywać się tuż przed i w czasie miesiączki. Choć wydaje się to jedynie zabobonem, w który wierzą tylko fryzjerki i kosmetyczki starszej daty, to faktycznie wykonanie henny podczas okresu może spowodować zmianę jej koloru lub brak efektów farbowania.

Jak zmyć hennę z brwi?

Zanim zabierzemy się za nakładanie henny, powinniśmy się do tego przygotować. Zamierzając samodzielnie powtarzać koloryzację brwi i rzęs warto kupić specjalny zmywacz do henny, który pomoże w naturalny i bezpieczny sposób pozbyć się resztek farby z wrażliwej skóry powiek oraz brwi. Jeżeli henna nie wyjdzie, zapomnimy zabezpieczyć skórę przed wnikaniem barwnika lub na brwiach pozostaną brzydkie plamy, to możemy zastosować domowe metody pozbycia się ze skóry barwnika roślinnego. Ważne: tutaj liczy się czas, bo im dłużej henna znajduje się na włoskach, tym mocniej wnika nie tylko w ich strukturę, ale także skórę.

W celu zmycia henny z brwi możemy zastosować:

micelarny płyn do demakijażu,

micelarny szampon do włosów,

tradycyjne, tłuste mleczko do demakijażu,

tłusty krem, wazelinę kosmetyczną lub oliwkę,

nawilżaną chusteczkę dla niemowląt,

wodę z dodatkiem mydła.

Jeżeli powyższe środki nie poradzą sobie z usunięciem henny, możemy wykonać delikatny peeling skóry np. za pomocą silikonowej szczoteczki.

Absolutnie nie należy stosować do zmywania henny silnych substancji drażniących. W Internecie można znaleźć szkodliwe porady, które uwzględniają m.in. zastosowanie rozpuszczalnika do farb lub zmywacza do paznokci. Nie należy z nich korzystać, bo środki chemiczne nie zmyją henny, jednak mogą poważnie uszkodzić skórę oraz gałki oczne.

Lepiej zapobiegać niż później martwić się, jak zmyć hennę ze skóry, dlatego warto pamiętać o tym, że powinna mieć ona odpowiednią konsystencję. Jeżeli będzie zbyt rzadka, to ryzyko, że zacznie spływać z brwi lub rzęs, barwiąc skórę, jest bardzo duże. Warto także pamiętać o zabezpieczeniu skóry przed zafarbowaniem poprzez posmarowanie jej tłustym kremem, wazeliną kosmetyczną lub oliwką.

