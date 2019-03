Objawy ADHD u dziewczynek

ADHD to zespół zaburzeń zachowania, charakteryzujących się nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi. Myśląc o dziecku z ADHD najczęściej wyobrażamy sobie chłopca, który nie wykonuje poleceń dorosłych, ma problemy z koncentracją źle się uczy, nie potrafi usiedzieć w miejscu i wszędzie go pełno. Kierując się takim stereotypowym wyobrażeniem możemy błędnie ocenić zwykłego rozrabiakę. Co ciekawe, mało kto wyobrazi sobie dziewczynkę, cierpiącą na ADHD.

ADHD u dziewczynek

Ponieważ ADHD częściej kojarzy nam się z chłopcami, dziewczynki mogą zmagać się z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i nie być pod opieką specjalistów, co może nieść za sobą szereg późniejszych konsekwencji. Nierozpoznane i nieleczone ADHD może prowadzić do problemów w nauce, ze zdrowiem psychicznym, a także utrudniać normalne funkcjonowanie w nastoletnim oraz dorosłym życiu.

ADHD w okresie dziecięcym bywa częściej diagnozowane u chłopców niż u dziewczynek, ponieważ u dziewczynek zespół ten może objawiać się inaczej niż u chłopców. Ich zachowanie często oceniane jest jako mniej „zakłócające”, przez co nie rzuca się aż tak w oczy. Ponieważ nadpobudliwe i impulsywne zachowania są bardziej przeszkadzające w klasie, nauczyciele częściej zauważają u chłopców problem i kierują ich na badania. U dziewczynek często objawem charakterystycznym jest problem ze skupieniem uwagi, co przekłada się na wyniki w nauce. Rzadziej niż chłopcy są nadpobudliwe i nie wykonują poleceń. Ponadto dziewczęta są bardziej skłonne do przestrzegania norm społecznych i starają się nie przysparzać kłopotów. Mogą pracować bardzo ciężko, aby osiągnąć sukces i nie zawieść otoczenia.

ADHD u dziewczynek – objawy

Aby rozpoznać ADHD u dziewczynki, trzeba naprawdę dobrze ją poznać i przez dłuższy czas obserwować. Niepokojące sygnały mogą być przez nią (nieświadomie lub świadomie) maskowane. Istnieje mniejsza szansa, że dopatrzymy się nadmiernego pobudzenia psychoruchowego jak to bywa w przypadku chłopców.

Oto kilka objawów i zachowań, spotykanych wśród dziewczynek, które powinny zaniepokoić:

Dziecko faktycznie spędza bardzo dużo czasu na nauce, jednak osiągane wyniki są nieproporcjonalnie niskie do włożonej pracy.



Odrabianie lekcji lub wykonywanie powierzonych zadań zabiera bardzo dużo czasu, ponieważ dziecko ciągle przerywa zadanie i zajmuje się czymś innym, np. przegląda Internet, rozmawia z koleżankami.



Dziecko ma problem z czytaniem ze zrozumieniem.



Rówieśnicy żartują z dziecka, odrzucają je. Może to wynikać z jego problemów ze zrozumienie współżycia społecznego i relacji w grupie.



Dziecko jest wiecznie spóźnione i często zapomina zabrać rzeczy, które są mu niezbędne, np. spódniczkę na balet, piórnik.



Dziecko ma problem z podejmowaniem decyzji i nie umie np. wybrać w co chciałoby się bawić.



Często miewa chwiejne nastroje.



Rodzic, który zaobserwuje u swojego dziecka jakiekolwiek niepokojące objawy powinien jak najszybciej udać się po pomoc do specjalisty. Nawet jeśli okaże się, że to tylko chwilowe roztargnienie, spadek koncentracji lub ogólne, gorsze samopoczucie, lepiej dmuchać na zimne. Niezdiagnozowane i nieleczone ADHD może mieć fatalny wpływ na rozwój dzieci – zarówno chłopców, jak i dziewczynek.

