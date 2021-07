Z tego powodu małżeństwa aż 2 razy częściej się rozwodzą. Wyniki 13-letnich badań

Sekret udanego związku zależy od wielu różnych czynników, ale okazuje się, że największe znaczenie w tej kwestii ma to, w jaki sposób partnerzy podchodzą do wydawania pieniędzy. Nawet jeśli jeden z małżonków jest rozrzutny, a drugi wręcz przeciwnie – to i tak mogą się doskonale dogadywać. Wiele zależy jednak od tego, czy oboje są skłonni do podejmowania ryzyka związanego z inwestycjami.

Główna przyczyna rozwodów – różnica w kwestii wydawania pieniędzy

Osoby, które najbardziej się różnią pod tym względem, najrzadziej decydują się na to, by wybudować wspólnie dom czy wyremontować mieszkanie. Dotyczy to także różnych zachowań podczas kryzysowych sytuacji. Pary, które z biegiem lat upodabniają się do siebie pod względem podejścia do wydawania pieniędzy – np. ostrożnego oszczędzania lub wręcz przeciwnie pozwalania sobie na większe wydatki – są mniej narażone na to, że się rozwiodą.

Zdaniem dr Marty Serra-Garcia z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, autorki badań dotyczących przyczyn rozwodów, podobne preferencje dotyczące skłonności do podejmowania ryzyka finansowego mogą być związane z mechanizmem rozwiązywania konfliktów w związkach. Im bardziej poglądy małżonków na ten temat są do siebie zbliżone, tym większe są szanse na to, że ich małżeństwo się nie rozpadnie.

Przez odmienne podejście do wydatków pary rozstają się dwukrotnie częściej niż z innych powodów

Naukowcy doszli do takiego wniosku po 13 latach badań, w których wzięło udział ponad 5,3 tys. par z Niemiec. W ramach ogólnokrajowego panelu socjoekonomicznego małżeństwa co roku wypełniały szczegółowy kwestionariusz i odpowiadały na pytania oceniające ich skłonność do podejmowania ryzyka w różnych dziedzinach – sprawach zawodowych, zachowania podczas prowadzenia samochodu, uprawiania sportu lub w finansach.

Po przeanalizowaniu dodatkowych czynników (tj. wykształcenie, pochodzenie, wyznawana religia czy różnice kulturowe) okazało się, że pary najbardziej różniące się pod względem finansowym rozwodziły się dwukrotnie częściej niż małżeństwa najbardziej zgodne w tej kwestii. Ryzyko rozstania najlepiej prognozowało odmienne podejście do kwestii wydawania pieniędzy.

Im mniej różnimy się w kwestiach finansowych, tym niższe ryzyko rozwodu

Nawet jeśli na początku związku pary często kłócą się o pieniądze, to jeśli tylko ich relacja jest na tyle stabilna, że jest w stanie przetrwać te spięcia, to okazuje się, że z biegiem lat zgodne małżeństwa zaczynają się do siebie upodabniać i mają coraz bardziej zbieżny stosunek do kwestii finansowych.

Co ciekawe, spory wpływ na to mogą mieć czynniki zewnętrzne tj. międzynarodowy kryzys finansowy – wiele par uczestniczących w badaniu najbardziej zbliżyło się do siebie w latach, w których sytuacja ekonomiczna była szczególnie trudna.

Naukowcy sugerują, że ich nowe odkrycie może przydać się szczególnie podczas korzystania z portali randkowych, których algorytmy precyzyjnie dopasowują partnerów na podstawie wielu czynników. Okazuje się, że kwestie związane z finansami mogą mieć decydujący wpływ na to, czy związek danej pary się rozpadnie.

