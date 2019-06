Naukowcy: Przeszczep bakterii jelitowych może poprawić stan zdrowia

Nowe badania pokazują, że modyfikowanie mikrobiomu jelitowego – społeczności bakterii i innych mikroorganizmów, które zamieszkują przewód pokarmowy – może być sposobem leczenia wielu stanów związanych z wiekiem. Naukowcy doszli do tego wniosku po zbadaniu wpływu przeszczepu próbek kału od młodych do starszych myszy. Odpowiedź immunologiczna jelita u ludzi z wiekiem staje się mniej skuteczna. A dziś wiemy już, że to właśnie jelita w dużej mierze odpowiadają za odporność naszego organizmu. Jednak naukowcy z Babraham Institute w Cambridge odkryli, że możliwe jest odmłodzenie starszego układu odpornościowego jelit.

Dobroczynne właściwości dobrych bakterii

Badanie było co prawda przeprowadzone na myszach, ale dało spektakularne efekty. Ponieważ gryzonie te mają w zwyczaju skubanie odchodów, już samo wymieszanie w jednej klatce starych i młodych myszy dało rezultaty. Wyniki były jeszcze lepsze, gdy przeszczepiono bakterie jelitowe młodych myszy tym starszym.

„Nasze mikrobiomy jelitowe składają się z setek różnych rodzajów bakterii” – mówi pierwsza autorka badań Marisa Stebegg – „i są one niezbędne dla naszego zdrowia, odgrywając rolę w naszym metabolizmie, funkcjonowaniu mózgu i odpowiedzi immunologicznej”.

Złożone i różnorodne społeczności mikrobów zamieszkujących jelita różnią się na różnych etapach życia każdego osobnika. Liczne, wcześniejsze badania wykazały, że niektóre zaburzenia mikrobiomu jelitowego mogą mieć istotny wpływ na zdrowie i choroby.

Mikroflora jelitowa w starczym wieku

Starsi ludzie są bardziej narażeni na kontakt z różnymi lekami i antybiotykami, a także zmiany w diecie i wpływ warunków, takich jak zaparcia, co przekłada się na mikroflorę jelitową. Wraz z wiekiem spada też odporność organizmu.

