Chcesz, by twoi dziadkowie byli zdrowi? Kup im psa!

Lubisz psy, koty czy króliki, ale jednocześnie starzejesz się i myślisz, że sobie nie poradzisz? Osoby, które chcą zachować dobre zdrowie w miarę upływu lat, mogą z powodzeniem adoptować zwierzę domowe. Takie informacje uzyskano na podstawie Narodowego Badania Społeczności Uniwersytetu Michigan. Badanie dotyczyło rzecz jasna przeżywania jesieni życia w zdrowiu i przyniosło całkiem zaskakujące wyniki.

Senior i zwierzątko? Dlaczego nie!

W ramach badania naukowcy przeprowadzili ankietę. Przepytali około 2000 dorosłych Amerykanów w wieku od 50 do 80 lat. 55 procent ankietowanych przyznało, że posiada co najmniej jedno zwierzę domowe. Psy były wymieniane najczęściej, drugie co do częstości pojawiały się koty i małe zwierzęta, takie jak ptaki i chomiki. Jednak, bez względu na rodzaj zwierzęcia zdecydowana większość właścicieli twierdzi, że ich podopieczni przyczyniają się do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego swoich właścicieli.

Prawie 90 procent ankietowanych osób w podeszłym wieku, którzy posiadają w domu zwierzątka powiedziało, że ich podopieczni pomogli im cieszyć się życiem. Seniorzy stwierdzili także, że dzięki zwierzętom czują się kochani. Około 80 procent stwierdziło, że obecność zwierząt w domu pozwoliła im zmniejszyć stres, natomiast prawie trzy czwarte badanych dzięki psu, kotu czy innym zwierzakom ma poczucie sensu życia. Ponadto aż 64 procent właścicieli zwierząt domowych – i 78 procent właścicieli psów – twierdzi, że ich zwierzęta pomogły im prowadzić aktywność fizyczną. Sześćdziesiąt procent stwierdziło, że ich zwierzęta pomogły im poradzić sobie z problemami zdrowotnymi, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Ludzie zgłaszali jednak również pewne wady posiadania zwierząt domowych, w tym trudności w podróżowaniu lub opuszczaniu domu (54 proc.) i trudności finansowe (18 proc.). Z kolei 6 procent właścicieli zwierząt domowych stwierdziło, że im samym zdarzyło się doświadczyć upadku lub doznać obrażeń w wyniku posiadania zwierzęcia domowego. To również potwierdza rezultaty innego przeprowadzonego niedawno badania, na podstawie którego stwierdzono wzrost liczby złamań u starszych właścicieli psów. 15 procent właścicieli zwierząt domowych ponadto twierdzi, że zdrowie zwierząt domowych ma pierwszeństwo przed ich własnym.

Wiele badań pokazało, że prawie każdy może odnieść korzyść z przygarnięcia zwierzaka. Zwierzęta mogą przyczyniać się do obniżania poziomu stresu, zmniejszać objawy depresji i lęku. Mobilizują również do prowadzenia aktywności fizycznej. Posiadanie zwierząt domowych może mieć szczególne znaczenie dla osób starszych, biorąc pod uwagę to, jak często w tej grupie wiekowej występuje samotność i izolacja od społeczeństwa.

Obecność drugiego człowieka, jego wsparcie i pomoc przynosi wiele korzyści zdrowotnych - redukuje stres, obniża ryzyko chorób przewlekłych. Badania pokazują też, że interakcja ze zwierzętami może przynieść wiele takich samych korzyści. Zwierzęta również zbliżają ludzi – często zdarza się, że senior poznaje nowych ludzi podczas spacerów z psem. Jeśli posiadanie zwierzęcia domowego nie jest dla kogoś z różnych przyczyn odpowiednim rozwiązaniem, autorzy raportu polecają wolontariat w schronisku dla zwierząt.

Jaki pies byłby najlepszy dla seniora?

Skoro wiesz już, jakie korzyści płyną z posiadania zwierzęcia domowego, możesz rozważyć przygarnięcie konkretnego futrzastego przyjaciela. Jednak nie każdy będzie odpowiedni dla każdej osoby starszej. Wszystko zależy od danego przypadku – wpływają na to indywidualne kwestie, takie jak stan zdrowia, finanse, powierzchnia domu, własne podwórko.

Jeśli prowadzisz szczególnie aktywny tryb życia i możesz zapewnić psu regularne treningi, ćwiczenia i spacery, czworonóg o wysokim poziomie energii może być dla ciebie odpowiedni. Przygarnij go także wówczas, kiedy możesz liczyć na wsparcie ze strony przyjaciół i rodziny, którzy mogą pomóc w zapewnieniu dodatkowych zajęć aktywnemu psu. Pamiętaj, że musisz myśleć o długości życia psa – waha się ona zazwyczaj od 12 do 15 lat (lub nawet więcej). Większość psów uważa się za seniorów, gdy osiągną wiek siedmiu lat, ale nie wszystkie z nich zwalniają tempo życia. Rozważ, czy rzeczywiście będziesz w stanie zająć się bardzo aktywnym psem przez następną dekadę.

Jeśli obawiasz się, że możesz nie nadążać za energicznym psem w miarę upływu czasu, postaw na bardziej spokojnego czworonoga. Podobnie brak wystarczającej siły do poradzenia sobie z dużym psem, takim, jak owczarek niemiecki również stanowi sporą przeszkodę – wybierz wówczas małego psa. Dobrym pomysłem jest również rozważenie przygarnięcia dorosłego psa lub takiego w podeszłym wieku. Pozwoli ci to uniknąć konieczności zaspokajania potrzeb szczeniaków i dorastających psów.

Chcesz postawić na kundelka? Dowiedz się, czego konkretnie potrzebuje i jakie ma usposobienie, kiedy będziesz go adoptować ze schroniska. Ponieważ psy rasowe zazwyczaj charakteryzują się stałym zestawem cech, niektóre rasy będą wprost idealne dla osoby, która prowadzi spokojny tryb życia, bez pośpiechu.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów wspaniałych ras psów dla seniorów. Odznaczają się umiarkowanym poziomem energii i w większości nie osiągają dużych rozmiarów. Przede wszystkim są wspaniałymi towarzyszami, którzy dobrze dostosowują się do stylu życia swoich właścicieli:

Bichon frise – puszysty biszon to radosny pies, a przy tym niewielkich rozmiarów i wagi. Nie są trudne w tresurze, wymagają jednak okresowej pielęgnacji - niektórzy praktykują comiesięczne wizyty u psiego fryzjera. Pod względem aktywności umiarkowane codzienne ćwiczenia zazwyczaj wystarczą;

Maltańczyk – lubi niezbyt długie spacery, pod względem pielęgnacji przedstawia się podobnie do biszona;

Corgi – jest dosyć ciężki i grubiutki, ale sympatyczny. Psy tej rasy są mądre i łatwe w tresurze, nie wymagają zbyt dużo czesania, ale należy je wyprowadzać;

Pudel – jedna z najmądrzejszych ras, występuje w różnych rozmiarach. Uczą się szybko i łatwo przyzwyczajają się do nowych warunków mieszkaniowych.

