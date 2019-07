Jesteś młodą kobietą? Dowiedz się, dlaczego powinnaś odstawić alkohol

O ile jeszcze nie tak tak dawno intensywne picie alkoholu było domeną mężczyzn, dziś panie dorównują im kroku. Piją równie dużo i często. Wiele z nich zmaga się z alkoholizmem, choć eksperci twierdzą, że kobiety lepiej maskują swój problem. Nadmierne spożycie alkoholu jest poważnym problemem. Miłośnicy wysokoprocentowych trunków zawsze jednak znajdą argumenty na swoją korzyść. Wiele osób twierdzi, że panuje nad swoim uzależnieniem. Od lat trwa debata na temat tego, czy umiarkowane picie jest dobre, złe lub też nie ma wpływu na zdrowie. Obecnie nowe badanie sugeruje, że ludzie – zwłaszcza kobiety – którzy rezygnują z alkoholu, mogą doświadczyć lepszego zdrowia psychicznego i osiągnąć poziom dobrobytu niemal równy z poziomem abstynencji przez całe życie.

Umiarkowane picie alkoholu a zdrowie

Wiele osób określa, że pije alkohol w sposób umiarkowany, a więc sięga po niego podczas rodzinnych czy służbowych imprez, sporadycznie pije wieczorem dla relaksu itd. To niewinny nawyk czy już problem? Nawet wśród naukowców opinie znacznie się różnią, jeśli chodzi o to, czy picie jakiejkolwiek ilości alkoholu jest bezpieczne czy zdrowe. Co i rusz pojawiają się nowe badania w tym temacie.

Ostatnie badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Hongkongu (HKU) wykazało, że dorośli, a zwłaszcza kobiety, które całkowicie rezygnują z picia, odczuwają poprawę samopoczucia psychicznego. Wyniki badania pojawiły się w Canadian Medical Association Journal. Naukowcy najpierw przeanalizowali dane zebrane od 10 386 uczestników za pośrednictwem badania FAMILY Cohort w HKU. Grupa obejmowała osoby, które kiedyś piły, osoby, które niedawno zaczęły pić, intensywnie pijących, dawniej intensywnie pijących i osoby, które nie piją alkoholu.

Zespół badawczy zbadał związek między schematami picia alkoholu a dobrostanem psychicznym w tej grupie w dwóch falach, które miały miejsce w latach 2009–2013. Porównali także swoje dane z danymi National Epidemiologic Survey na temat alkoholu i powiązanych warunków, które uwzględniały osobną grupę 31 079 osób.

Po pierwsze, badacze zaobserwowali, że osoby, które nigdy nie spożywały alkoholu, miały najwyższy poziom dobrego samopoczucia na poziomie wyjściowym. Następnie zauważyli, że ludzie, którzy rzucili picie – szczególnie kobiety – doświadczyli znaczącej poprawy zdrowia psychicznego.