Ołów zatruwa małych Polaków. To prowadzi do agresji i zachowań przestępczych w wieku dorosłym

Skażenie ołowiem, zarówno w łonie matki, jak i we wczesnym dzieciństwie, może prowadzić do bardzo poważnych chorób, a także do… zachowań antyspołecznych u osób dorosłych. Do takich wniosków doszli naukowcy z George Washington University w Stanach Zjednoczonych, po przeanalizowaniu kilkunastu wyników badań. Kto i w jakich sytuacjach jest szczególnie narażony na kontakt z ołowiem?

W ubiegłym roku przedstawiciele organizacji UNICEF alarmowali, że działanie ołowiu jest bardzo toksyczne. Z raportu „Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci” wynikało, że ponad 260 tysięcy dzieci w Polsce ma zawyżony poziom ołowiu we krwi. Natomiast w rankingu 43 państw Unii Europejskiej i OECD pokazującym w których krajach dzieci są najbardziej narażone na skażenie ołowiem, Polska zajęła 29 miejsce (gorsza sytuacja jest m.in. w Belgii, Rumunii, Belgii i na Malcie), natomiast najlepsza w Finlandii, Islandii i w Szwecji. Ołów w organizmie a skutki zdrowotne Ołów to substancja toksyczna, która najczęściej dostaje się do naszego organizmu wraz z pożywieniem lub wdychanym powietrzem. Ołów nie ulega rozpadowi, lecz kumuluje się w organizmie, stając się coraz bardziej niebezpieczny. Nie bez powodu działacze UNICEF mówią, że ten pierwiastek odpowiada za więcej zgonów na świecie niż malaria, wojny i terroryzm czy katastrofy naturalne. Zatrucie ołowiem prowadzi do wielu konsekwencji zdrowotnych. Na liście znajdują się m.in.: zaburzenia neurologiczne,

zaburzenia sercowo-naczyniowe,

uszkodzenia nerek i wątroby,

dysfunkcja układu odpornościowego,

problemy reprodukcyjne,

uszkodzenia mózgu,

problemy z koncentracją,

kłopoty z pamięcią,

opóźnione dojrzewanie,

zaburzenia funkcji poznawczych,

zaburzenia emocjonalne,

zachowania agresywne i antyspołeczne (w tym przestępcze). Zakażenie ołowiem a zachowania przestępcze Naukowcy z George Washington University w USA postanowili bliżej przyjrzeć się, w jaki sposób narażenie na kontakt z ołowiem wpływa na ludzki mózg, zwłaszcza pod kątem zachowań agresywnych. Przeanalizowali wiarygodne dowody naukowe. Wybrali te, w których stosowano różne metody pomiaru ekspozycji na ołów (za pomocą krwi, stanu kości czy uzębienia), wśród osób w różnym wieku – w łonie matki lub wczesnym dzieciństwie, w późniejszym dzieciństwie i okresie dojrzewania lub dorosłości. Zastosowali narzędzie o nazwie ROBINS-E, do oceny każdego badania pod katem wiarygodności. W publikacji na łamach „PLOS Global Public Health” wykazują, że w przypadku wielu osób, które miały kontakt z ołowiem w łonie matki lub w dzieciństwie, w przyszłości dochodziło do zachowań agresywnych i działań przestępczych. Często te zachowania miały związek z braniem narkotyków i stosowaniem innych używek, co dodatkowo wzmagało agresję. Wiele osób trafiało do aresztu w konsekwencji popełnianych czynów. Choć przedstawiciele George Washington University rekomendują dalsze badania, nie mają wątpliwości, że ołów może zmienić struktury mózgu, uszkadzając procesy poznawcze i prowadząc do zaburzeń emocjonalnych. Sugerują, ze konieczne są dalsze badania, które będą miały duże znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego. Również polscy naukowcy ze Szczecina, pod okiem prof. Jana Lubińskiego, specjalisty w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej, prowadzą badania nad wpływem ołowiu na nasze zdrowie. Gdzie znajdziemy ołów? Źródła ołowiu, który może dostać się do organizmu człowieka: zabawki,

farby,

przybory kuchenne,

kosmetyki,

ubrania,

ceramika,

woda z rur ołowianych,

puszki na żywność,

żywność (zwłaszcza rośliny korzeniowe uprawiane na skażonych glebach, np. marchew, burak, pietruszka). Zakażenie ołowiem – objawy Nie ma bezpiecznych poziomów tego pierwiastka we krwi. Szkodliwe skutki narażenia na jego działanie pojawiają się już przy bardzo niskich poziomach stężenia ołowiu w krwiobiegu. Objawy zatrucia ołowiem są następujące: bóle głowy,

nudności,

bóle brzucha,

kolka,

wymioty,

obniżenie temperatury ciała,

spadek ciśnienia krwi,

"ołowiana cera",

"rąbek ołowiowy" na dziąsłach. W Polsce dzięki badaniom diagnostycznym można oznaczyć poziom ołowiu we krwi, do czego zachęca UNICEF. Czytaj też:

