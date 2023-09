Uczulenie na płyn do płukania tkanin. Czym się objawia i jak sobie z nim radzić?

Wkładasz świeżo wypraną koszulkę i nagle zaczynasz się drapać, a na twojej skórze pojawiają się nieestetyczne plamy? Wszystkiemu winien może być płyn do płukania tkanin. Osadza się on na włóknach materiału, powodując wiele nieprzyjemnych reakcji ze strony organizmu – zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Warto zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2009 roku, producenci środków czystości nie muszą podawać pełnego składu swoich wyrobów na etykiecie. Dlatego też konsument tak naprawdę nie wie, co się w nich znajduje. Płyny do płukania bardzo często zawierają różnego rodzaju emulgatory, rozpuszczalniki, barwniki, konserwanty, wypełniacze oraz substancje aromatyzujące. Wszystkie te związki mogą potencjalnie uczulać.

Uczulenie na płyn do płukania tkanin – objawy

Uczulenie na płyn do płukania tkanin można rozpoznać przede wszystkim po zmianach skórnych, które pojawiają się po zetknięciu ciała z danym materiałem. Zwykle przybierają one postać pęcherzy lub wysypki. Towarzyszy im zaczerwienienie i świąd. Skóra staje się sucha i szorstka. Często też pęka, co prowadzi do powstania bolesnych ran. Warto jednak podkreślić, że przywołana alergia nie musi dotyczyć wyłącznie skóry. Zapach środków czyszczących również może wywoływać wiele niepożądanych reakcji, takich jak łzawienie czy pieczenie oczu, wysychanie błon śluzowych nosa i gardła, kaszel, duszności etc. W najcięższych przypadkach uczulenie na płyn do płukania tkanin prowadzi do uogólnionego stanu zapalnego skóry, a nawet wstrząsu anafilaktycznego.

Jak radzić sobie z uczuleniem na płyn do płukania tkanin?

Wszelkie niepokojące objawy czy zmiany skórne należy skonsultować z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który zleci odpowiedni sposób postępowania. W przypadku uczulenia na płyn do płukania tkanin zwykle stosuje się glikokortykosteroidy, emolienty oraz maści nawilżających. Niekiedy konieczne okazuje się tak zwane odczulanie, czyli podawanie pacjentowi dawek spreparowanego alergenu (najpierw małych, potem nieco większych), by organizm mógł „przyzwyczaić się” do danego związku. Osoby uczulone powinny jednak zrezygnować ze stosowania chemicznych środków do płukania tkanin i zastąpić je (jeśli czują taką potrzebę) produktami stworzonymi na bazie naturalnych, ekologicznych składników.

