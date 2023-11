Masz te objawy? Uważaj, to może być cukrzyca

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną. Powstaje, gdy dochodzi do zaburzenia wydzielania lub działania insuliny. Często choroba, szczególnie w fazie początkowej, przebiega bezobjawowo. Subtelne sygnały świadczące o tym, że w organizmie dzieje się coś niedobrego, bardzo łatwo przeoczyć lub przypisać innym schorzeniom. Są one bowiem dość niespecyficzne.

Nietypowe objawy cukrzycy

Jednym z mniej oczywistych objawów świadczących o rozwijającej się cukrzycy są przebarwienia występujące na ciele – ciemne plamy pod pachami i w okolicach szyi. Należy też zwrócić uwagę na częste wahania nastrojów (zdenerwowanie, drażliwość, apatię) czy ciągłe zmęczenie. Osoba ze zbyt wysokim stężeniem glukozy w organizmie może cierpieć na nawracające infekcje w obrębie dróg moczowych, które trudno wyleczyć. Należy pamiętać, że w przebiegu cukrzycy dochodzi do upośledzenia funkcjonowania układu immunologicznego. W rezultacie organizm staje się bardziej podatny na różnego rodzaju zakażenia.

Kolejnym mniej typowym objawem cukrzycy jest swędzenie skóry. Uczucie to jest efektem odwodnienia, do którego często dochodzi w przebiegu choroby. Gdy w organizmie zaczyna brakować wody, skóra staje się sucha, a pacjent ma potrzebę drapania. Cukrzycy nierzadko towarzyszą również nieprzyjemne doznania w postaci drętwienia lub mrowienia kończyn. Te odczucia mogą się nasilać wraz z postępującym uszkodzeniem nerwów obwodowych. To jedno z najczęstszych powikłań zbyt wysokiego poziomu glukozy we krwi.

Innym, często bagatelizowanym sygnałem świadczącym o cukrzycy są problemy z regularnym wypróżnianiem. Trzeba pamiętać, że zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi wpływa również negatywnie na pracę układu trawiennego. Uszkadza komórki nerwowe obecne na powierzchni jelit i spowalnia ich perystaltykę.

Niepokojącym objawem są ponadto zmiany masy ciała (chudnięcie lub tycie). Niedobór insuliny prowadzi bowiem do zaburzeń w dostarczaniu energii do organizmu. Dlatego chory traci na wadze. Może też odczuwać nadmierne łaknienie, co skutkuje przybieraniem na wadze.

Na cukrzycę nierzadko wskazuje też pogorszenie widzenia. Obraz staje się nieostry i niewyraźny. Chory ma problem z odczytywaniem liter i interpretacją obrazów. Nie dostrzega szczegółów, a jego wzrok szybciej się męczy.

Jakie są powikłania cukrzycy?

Cukrzycę trzeba leczyć. Lekceważenie problemu zbyt wysokiego poziomu glukozy we krwi prowadzi do wielu powikłań, takich jak retinopatia cukrzycowa czy neuropatia cukrzycowa. Na ciele pojawiają się owrzodzenia. W przebiegu nieleczonej choroby dochodzi do niewydolności nerek i trwałego uszkodzenia narządu wzroku. Zwiększa się ryzyko wystąpienia wielu chorób, na przykład miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.

