Zaburzenia snu mogą doprowadzić do raka tarczycy i innych chorób

Tarczyca odgrywa istotną rolę w organizmie. Produkuje hormony, które regulują pracę innych narządów. Wpływa tym samym na procesy metaboliczne, spalanie kalorii, stan kości, przepływ krwi, a nawet na nastrój i ogólne samopoczucie. Badania dowodzą, że procesy hormonalne w organizmie, które wpływają na pracę tarczycy, regulowane są podczas snu. Wydzielanie tyreotropiny (TSH), hormonu przysadki, który stymuluje tarczycę do produkcji jej hormonów, wykazuje rytmiczność dobową. Zaburzenia snu mogą więc doprowadzić do istotnych zaburzeń pracy tarczycy, w tym raka.

Jaki związek ma sen z pracą tarczycy?

Zależności między zmianami w cyklu snu a funkcjonowaniem tarczycy naukowcy sprawdzili w badaniu zatytułowanym „Circadian disruption and thyroid cancer” z 2020 roku. Przebadali 125 pacjentów z rakiem tarczycy i 250 zdrowych ochotników stanowiących grupę kontrolną. Wszystkie uczestniczące w eksperymencie osoby zostały poproszone o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich historii snu i pracy. Zbadano im również krew w celu oceny poziomów melatoniny, hormonu regulującego rytm dobowy. Badania wykazały, że pacjenci z rakiem tarczycy mieli większą skłonność do zmian rytmu dobowego, takich jak praca na nocną zmianę lub nieregularne godziny snu oraz bezsenność, w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto u pacjentów z rakiem tarczycy stwierdzono również niższy poziom melatoniny.

„Niskie poziomy melatoniny mogą prowadzić do zmniejszenia mechanizmów obronnych organizmu przed uszkodzeniami DNA i powstawaniem mutacji genetycznych, które mogą prowadzić do rozwoju raka tarczycy” – stwierdzili we wnioskach autorzy badań.

Związek między niedoborem snu a zmniejszeniem poziomu melatoniny i zwiększeniem ryzyka zachorowania na raka tarczycy wymaga jednak dalszych badań.

Brak snu może zwiększać ryzyko rozwoju innych chorób

Wpływ bezsenności i zbyt krótkiego snu na ryzyko występowania chorób nowotworowych był również przedmiotem kilku innych badań naukowych. Ich wyniki sugerują, że bezsenność może powodować niekorzystne zmiany w DNA i zwiększać ryzyko rozwoju raka oraz innych chorób nie tylko w przypadku tarczycy. Okazuje się bowiem, że niewystarczająca ilość snu ma wpływ na aktywność aż kilkuset naszych genów. U osób pozbawionych właściwej ilości snu dochodzi do zwiększonego uszkadzania informacji genetycznej (DNA) zawartego w komórkach, co z kolei otwiera potencjalną drogę rozwoju chorobom nowotworowym oraz wielu innym schorzeniom. Stwierdzono, że zwiększa się również ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, depresji, zaburzeń lękowych oraz chorób jelit.

Ile spać, żeby się wysypiać?

Na długość snu ma wpływ wiek. Najwięcej snu potrzebują noworodki, bo aż 14 do 17 godzin dziennie, dorosły człowiek od 7 do 8 godzin snu, żeby jego organizm funkcjonował prawidłowo.

