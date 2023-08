Kłopoty z tarczycą powodują tycie. Czy da się schudnąć przy niedoczynności tarczycy?

Niedoczynność tarczycy należy do najczęstszych zaburzeń czynności tarczycy. Występuje u ok. 5 proc. dorosłych kobiet i u ok. 1 proc. mężczyzn. Najczęściej chorują na nią osoby osób powyżej 60 roku życia, ale występuje również u ludzi młodych i dzieci. Niedoczynność tarczycy jest związana z zaburzeniem funkcjonowania gruczołu produkującego ważne dla organizmu hormony: tyroksynę (T4), trijodotyroninę (T3). Ich zbyt mała ilość ma wpływ na procesy metaboliczne. Jednym z najbardziej widocznych objawów tej choroby jest niekontrolowane przybieranie na wadze, mimo braku apetytu. Tyciu mogą towarzyszyć również obrzęki spowodowane odkładaniem się wody w organizmie. Najczęściej widoczne są w okolicach twarzy, powiek i szyi.

Inne objawy sugerujące niedoczynność tarczycy to:

Jak zdiagnozować niedoczynność tarczycy?

Objawy niedoczynności tarczycy mogą mieć różne nasilenie. Zdarza się, że niektóre osoby nie obserwują u siebie żadnego z wymienionych objawów. Jeśli jednak choroba nie zostanie w porę wykryta, może podstępnie się rozwijać. Skutki nieleczonej, ciężkiej niedoczynności tarczycy mogą obejmować choroby serca, niepłodność, a w bardzo ciężkich przypadkach również prowadzić do śpiączki. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z objawów sugerujących niedoczynność tarczycy ważne jest, żeby udać się do lekarza rodzinnego, który zdecyduje o konieczności wykonania badań. Należy do nich oznaczenie TSH (związku, który odpowiedzialny jest za kontrolowanie pracy tarczycy). Jeżeli uzyskany wynik będzie nieprawidłowy (powyżej górnej granicy normy), konieczny jest pomiar stężenia tyroksyny (FT4). Okresowe badanie TSH powinno być również wykonywane u osób, u których w rodzinie stwierdzono chorobą Hashimoto. Szczególnie ważne jest rozpoznanie niedoczynności tarczycy u kobiet planujących ciążę, gdyż niekorzystnie wpływa zarówno na zdrowie matki, jak i płodu.

Czy przy niedoczynności tarczycy można schudnąć?

W przypadku niedoczynności tarczy ważne jest prawidłowe zdiagnozowanie choroby i podjęcie odpowiedniego leczenia. Schudnąć można, stosując niskokaloryczną dietę oraz przyjmując specjalne leki syntetyczne tzw. lewotyroksyny. Ich działanie jest zbliżone do hormonów tarczycy. Wpływają one na przyspieszenie przemiany materii, jak również na syntezę i wykorzystanie związków wysokoenergetycznych, które naturalnie przyspieszają proces metabolizmu tłuszczów, białek i węglowodanów, dzięki czemu umożliwiają utratę wagi.

