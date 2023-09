Mroczki przed oczami. To może być objaw migreny z aurą

Migrenę cechuje występowanie silnych, napadowych, powtarzających się bólów głowy. Cierpi na nią w Polsce ok. 8 proc. populacji, w większości kobiety. Dolegliwość ma różne odmiany. Jednym z nich jest migrena z aurą. Przyczyny występowania migreny z aurą nie zostały do końca poznane. Badania wskazują, że podłoże schorzenia jest uwarunkowane genetycznie. Cechą szczególną, która wskazuje na ten rodzaj migreny, jest występowanie objawów neurologicznych, które poprzedzają pojawienie się bólu. Objawy występują u około 15 proc. osób cierpiących na migrenę. Niekiedy pojawiają się również, gdy ból już trwa. Wyróżnia się dwa rodzaje aury, czyli ogniskowych objawów neurologicznych:

aurę typową (aura wzrokowa) – różnego rodzaju zaburzenia wzrokowe,

aurę nietypową – zaburzenia indywidualne dla każdego pacjenta.

Objawy aury typowej

Do listy najczęstszych symptomów aury typowej należą:

mroczki przed oczami,

błyski światła,

migoczące linie,

pojawiające się jasne plamy,



zaburzenia widzenia,

krótkotrwała utrata wzroku,

nieprawidłowe widzenie przedmiotów,

połowiczne widzenie.

Do objawów aury nietypowej zaliczane są m.in.:

zawroty głowy,

zaburzenia mowy,

zaburzenia równowagi,

szumy uszne,

chwilowa utrata słuchu,

mrowienie lub drętwienie twarzy i kończyn górnych.

Po jakim czasie od aury migrenowej zaczyna się ból głowy?

Aura może pojawić się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu minut przed atakiem migreny. Ból, który pojawia się potem, zwykle odczuwany jest po jednej stronie głowy, najczęściej w okolicy czoła i skroni. Może też obejmować całą głowę (zwłaszcza w szczycie napadu). Ma charakter pulsujący. Największe nasilenie bólu obserwuje się w pierwszych dwóch godzinach. Atak może trwać nawet do 72 godzin. Nie do końca wiadomo, co może wpływać na częstotliwość występowania ataków. Do czynników sprzyjających zalicza się m.in.: stres, zmiany hormonalne (np. podczas menstruacji u kobiet), zmęczenie, wysiłek fizyczny, brak snu, głodówki lub dietę obfitującą w alkohol, tłuste produkty, czekoladę oraz przyprawy.

Jak leczyć migrenę z aurą?

Neurolog stawia diagnozę i decyduje o leczeniu migreny z aurą. W przypadku wystąpienia ataku choroby, w celu złagodzenia dolegliwości bólowych, choremu zalecane jest zwykle przyjmowanie leków przeciwbólowych. Mogą to być zarówno niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jak i paracetamol, które należy przyjąć niezwłocznie po wystąpieniu objawów. Doraźnie można zastosować również środki, które łagodzą dolegliwości np. przeciwwymiotne. Do najnowszych zdobyczy medycyny w leczeniu migren należą przeciwciała monoklonalne oraz toksyna botulinowa.

Od 2022 roku w Polsce funkcjonuje refundowany program lekowy dla pacjentów cierpiących na migrenę przewlekłą, definiowaną jako obecność w ciągu trzech kolejnych miesięcy przynajmniej piętnastu dni z bólem głowy w miesiącu. Do udziału w programie kwalifikuje neurolog.

