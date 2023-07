Ochrona oczu latem. Sprawdź, jak zadbać o wzrok w porze wakacyjnego wypoczynku

Narząd wzroku jest niezwykle wrażliwy i podatny na różnego rodzaju uszkodzenia. Negatywnie wpływa na niego nie tylko światło emitowane przez ekrany smartfonów, komputerów czy innych urządzeń elektronicznych. Równie niebezpieczny może okazać się nadmiar promieni słonecznych czy chlor zawarty w wodzie. Zobacz, co zrobić, by zadbać o swoje oczy w porze wakacyjnego wypoczynku.

Zabezpiecz oczy przed promieniowaniem ultrafioletowym

Promieniowanie ultrafioletowe stanowi dla oczu ogromne zagrożenie. Uszkadza nie tylko ich powierzchnię, ale również przenika do wnętrza tkanek. W efekcie znacznie pogarszają komfort i ostrość widzenia. Przyczyniają się do rozwoju zespołu suchego oka. Sprzyjają też występowaniu innych chorób w obrębie narządu wzroku. Mowa tu przede wszystkim o schorzeniach takich jak: zaćma, skrzydlik, tłuszczyk, czy zwyrodnienie plamki żółtej.

Jak zatem zminimalizować negatywny wpływ promieniowania UV na oczy? Zainwestuj w czapkę z daszkiem. Zaopatrz się też w okulary przeciwsłoneczne. Nie chodzi jednak o pierwszy lepszy model zakupiony na bazarze. Zadbaj o to, by spełniał on standardy Unii Europejskiej dotyczące ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym (oznaczenie CE). Dobre okulary nie powinny spadać z twarzy ani uciskać skrzydełek nosa.

Na powieki warto nałożyć cienką warstwę kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Nie zapominaj o tej okolicy podczas codziennej pielęgnacji twarzy. Pamiętaj tylko, by preparat nie dostał się przypadkiem do oczu. W przeciwnym razie może dojść do podrażnienia narządu wzroku i wystąpienia wielu przykrych dolegliwości, takich jak pieczenie, łzawienie czy zaczerwienienie oczu, a w skrajnych przypadkach zaburzenia widzenia. Nigdy nie patrz bezpośrednio na słońce. Nie zapominaj o stosowaniu kropli nawilżających. Gorące powietrze i klimatyzacja przesuszają oczy.

Chroń oczy przed wodą na basenach i innych kąpieliskach

Lubisz odwiedzać baseny i inne kąpieliska? Świetnie, pamiętaj jednak, że w tego typu zbiornikach woda może mieć różną jakość. Często czają się w niej różnego rodzaju bakterie, związki chemiczne, a nawet cząsteczki potu, moczu czy kału. Jeśli zamierzasz kąpać się w publicznych akwenach, zadbaj o odpowiednią ochronę oczu. W tym celu stosuj specjalne okulary do pływania. Pamiętaj o wyjęciu soczewek kontaktowych (jeśli z nich korzystasz) przed zanurzeniem w wodzie.

Zaniedbanie tych powinności może skończyć się podrażnieniem i bólem narządu, zamgleniem widzenia, a także światłowstrętem. Co zrobić, gdy jednak woda przypadkiem dostanie się do oczu? Przemyj je niezwłocznie solą fizjologiczną. Jeśli zabieg nie przynosi oczekiwanej ulgi, a przykre dolegliwości utrzymują się przez dłuższy czas, odwiedź okulistę. Najpierw musisz jednak uzyskać skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Prywatna wizyta u specjalisty kosztuje zwykle od 80 do 250 złotych.

Ochrona oczu latem a dieta

Duże znaczenie dla utrzymania oczu w dobrej kondycji ma również właściwie zbilansowana dieta. Korzystaj latem z okazji i spożywaj duże ilości owoców i warzyw zawierających witaminy (zwłaszcza A, C i E), a także beta-karoten oraz luteinę. Wzbogać codzienny jadłospis między innymi o szpinak, marchew, brokuły, jagody, pomarańcze, borówki. Nie zapomnij o rybach. To cenne źródło kwasów omega-3. Pamiętaj również o regularnym nawadnianiu organizmu.

Czytaj też:

Oparzenia słoneczne – jak powstają, objawy, domowe sposoby i zapobieganieCzytaj też:

Czy po operacji oka można lecieć samolotem? Odpowiedź nie jest oczywista