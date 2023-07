Szybko męczy ci się wzrok i niewyraźnie widzisz? To mogą być objawy zaćmy

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia zaćma jest główną przyczyną upośledzenia wzroku. Jest to choroba, która rozwija się powoli i na wczesnym etapie jest prawie niezauważalna. Jak wskazują lekarze, nieleczona prowadzi do pogorszenia się wzroku, a nawet jego całkowitej utraty, i jest trudniejsza do zoperowania. To choroba, która samoistnie się nie cofa, a jej objawy postępują. Warto więc poznać pierwsze symptomy zaćmy, by w porę zareagować.

Jakie objawy daje zaćma?

Do najczęstszych objawów zaćmy, oprócz pojawiających się na samym początku, szybkiego „męczenia się” wzroku i niewyraźnego widzenia, określanego przez pacjentów, jako „widzenie przez szybę”, zaliczana jest również trudność z dobraniem odpowiednich okularów. Inne objawy katarakty to:

słabe widzenie w nocy,

nadmierna wrażliwość na światło,

widzenie „aureoli” wokół świateł,

blaknięcie lub zażółcenie kolorów,

podwójne widzenie w jednym oku,

problemy z oceną odległości.

Jak zdiagnozować i leczyć zaćmę?

Zaćmę można zdiagnozować podczas podstawowego badania u okulisty. Lekarz za pomocą wziernika okulistycznego analizuje stan soczewki i kontroluje dno oka. Przeprowadza także wywiad z pacjentem. Przed badaniem może być konieczne wpuszczenie kropli do oka.

Jeśli zaćma zostanie stwierdzona, to jedynym skutecznym sposobem jej leczenia jest zabieg operacyjny. Polega na usunięciu zmętniałej soczewki oka i zastąpieniu jej sztuczną soczewką wewnątrzgałkową o odpowiednio dobranych parametrach. Sztuczna soczewka na stałe zastępuje naturalną soczewkę oka, pozwalając odzyskać normalne widzenie.

Okuliści przestrzegają, żeby nie odwlekać zabiegu, gdyż operowanie zaćmy w zaawansowanym stadium rozwoju jest trudniejsze i wiąże się z większym ryzykiem powikłań niż na wcześniejszym etapie rozwoju choroby. Operacje usunięcia zaćmy wykonywane są w trybie ambulatoryjnym i trwają ok. 20 minut. Nie wymagają pobytu w szpitalu, a pacjent znieczulany jest tylko miejscowo. W razie konieczności możliwe jest wykonanie operacji na obu oczach, podczas jednego zabiegu. Po usunięciu zaćmy należy regularnie stosować krople zapisane przez lekarza. Nie wolno natomiast schylać się przez okres do dwóch miesięcy od zabiegu.

Czytaj też:

Czy po operacji oka można lecieć samolotem? Odpowiedź nie jest oczywistaCzytaj też:

Nagłe zaburzenia widzenia mogą być jednym z objawów udaru