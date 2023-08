Promieniowanie słoneczne przyspiesza rozwój zaćmy. Zwróć uwagę na te objawy

Na zaćmę cierpi ok. 60 proc. populacji w wieku od 65. do 75. roku życia. Problem zmętnienia soczewki zaczyna jednak dotykać coraz młodszych, nawet 40-letnich osób. Badania opublikowane w czasopiśmie „Eye and Contact Lens” wskazują, że za rozwój choroby, oprócz naturalnego procesu starzenia się tkanek, odpowiada również promieniowanie UV, nawet to o niskim nasileniu, na które jesteśmy narażeni nie tylko latem, ale przez cały rok. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała w 2006 roku wyniki badania określającego obciążenie zdrowotne związane z promieniowaniem UV, w którym wskazano, że ryzyko związane z rozwojem zaćmy można zredukować o 5 proc., unikając promieniowania ultrafioletowego.

Jak chronić oczy przed słońcem?

Lekarze wskazują, żeby przed słońcem chronić nie tylko skórę, nakładając na nią krem z filtrem czy osłaniając, ale również oczy.W ramach profilaktyki zaćmy doradzają noszenie okularów z dobrej jakości filtrami UVA i UVB, gdy wychodzimy z domu.

Jak na razie nie potwierdzono natomiast bezpośredniego wpływu na powstawanie zaćmy światła niebieskiego, które oddziałuje na nas gdy używamy komputerów, telefonów czy tabletów. Może ono jednak powodować uszkodzenie siatkówki oraz prowadzić do zwyrodnienia plamki żółtej. Dlatego również przed nim należy się chronić.

Do czynników sprzyjających rozwojowi zaćmy zalicza się również:

przyjmowanie leków m.in.: sterydów oraz kardiologicznych,

urazy głowy oraz oczu,

palenie tytoniu.

Jakie są objawy zaćmy?

Do powstania zaćmy dochodzi w wyniku procesów zachodzących w soczewce, która traci swą przezierność i zaczyna ulegać zmętnieniu. Do objawów tej choroby należą:

przymglone widzenie,

pogorszenie ostrości wzroku zarówno do dali jak i do bliży,

zmiany koloru źrenicy z czarnego na szarobiały, gdy soczewka ulegnie zmętnieniu.

Zaćma występująca ok. 40. roku życia zwykle postępuje szybciej, niż tzw. zaćma starcza. Upośledza widzenie w ciągu dnia, kiedy jest widno, natomiast wieczorem, kiedy jest ciemno, jest ono lepsze. W przypadku wystąpienia takich objawów konieczna jest nie tylko wizyta u okulisty, ale również u diabetologa czy endokrynologa, ponieważ zaćma często towarzyszy innym poważnym chorobom ogólnoustrojowym, np. cukrzycy.

Jakie badanie potwierdza zaćmę?

Zaćmę stwierdza okulista w trakcie badania biomikroskopowego (lampą szczelinową). Wcześniej lekarz podaje środek farmakologiczny, który ma za zadanie rozszerzyć źrenicę, a następnie rozpoznaje się białą źrenicę, która wynika ze zmętniałej soczewki. Jak wyjaśniają lekarze, zmętnienie soczewki jest procesem, który sam nigdy się nie cofa. Jedynym skutecznym sposobem leczenia zaćmy jest leczenie operacyjne. Dopóki zaćma nie jest jeszcze tak bardzo zaawansowana, zabieg jej usunięcia przebiega szybko, bezpiecznie i bezboleśnie. Trwa zaledwie kilka minut. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z zaawansowaną formą zaćmy, jak np. zaćma brunatna, przejrzała, wtedy procedura staje się bardziej skomplikowana i może nieść ryzyko powikłań. Dlatego z wizytą u lekarza nie należy zwlekać.

Czytaj też:

Prof. Marek Rękas: Choroby siatkówki, leczenie zaćmy – dla wielu krajów polska okulistyka może być przykłademCzytaj też:

Pierwsza w Polsce operacja wszczepienia soczewki teleskopowej. Zapobiega utracie wzroku